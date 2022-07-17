Віталій Лісун був на передовій у Харківській області, де його вбив рашистський снаряд.

Державний тренер України, суддя національної категорії з водного поло Віталій Лісун загинув на війні, захищаючи Батьківщину.

Трагічну новину повідомила Федерація водного поло України (ФВПУ).

Лісун був на передовій у Харківській області, де його вбив рашистський снаряд. Віталію було всього 44 роки, з перших днів війни він вступив у лави ЗСУ, пройшов військове навчання закордоном і потім потрапив на передову.

"Це неймовірна, катастрофічна втрата для ватерпольної родини України. Загинула людина, яка завжди була віддана своїй справі, яка усім серцем любила та вболівала за розвиток водного поло України. За мій рік роботи на посаді президента спільно з Віталієм Лісуном, я завжди розумів, що можу покластись на нього, це справжній професіонал у своїй роботі, людина слова та честі. Для усіх нас Віталій Лісун - приклад того, як любити свою Батьківщину і віддати за неї найдорожче - життя.

Ватерпольна родина сумує разом з родиною та близькими Віталія. Ми запам'ятаємо його як найгіднішу людину, яка працювала на благо українського спорту. Віталій Лісун є героєм України і прикладом справжнього чоловіка для усієї ватерпольної родини. Від імені керівництва ФВПУ прийміть наші щирі співчуття! Нехай земля йому буде пухом", - сказав президент ФВПУ Олександр Свіщов.

У складі ВК "Динамо" Київ Лісун ставав чемпіоном України.

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