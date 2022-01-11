Анатолій Аляб'єв пішов з життя у віці 70 років.

Не стало Анатолія Аляб'єва - видатного в минулому біатлоніста, який двічі був олімпійським чемпіоном у складі збірної СРСР.

Про це повідомляє Союз біатлоністів Росії.

12 грудня Анатолій відсвяткував ювілей - 70 років, а через місяць його серце перестало битися. Офіційною причиною смерті Аляб'єва вказали коронавірус.

Аляб'єв здобув дві золоті медалі на зимових Олімпійських іграх 1980 року в Лейк-Плесіді (США). Він став тріумфатором в індивідуальній гонці та у командній естафеті у складі збірної СРСР. У Лейк-Плесіді Аляб'єв також виграв бронзу в спринті.

На світових першостях Аляб'єв двічі вигравав бронзу - в естафетах на ЧС-1981 та ЧС-1982.

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