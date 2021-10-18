Марта Костюк поступилася румунській тенісистці.

Українська тенісистка Марта Костюк (№53 WTA) програла на стадії 1/16 фіналу турніру в Тенеріфе (Іспанія).

19-річну українку зупинила румунка Іріна Бегу (№56 WTA). Костюк програла у двох сетах - 6:4, 6:4.

Суперниці на корті провели майже дві години. Для Костюк та Бегу це була друга особиста зустріч. Рахунок 2:0 на користь румунки.

Зазначимо, що Еліна Світоліна посіяна на турнірі в Тенеріфе під першим номером.

Турнір в Тенеріфе: головне

Призовий фонд змагань складає близько 235 000 доларів.

19 жовтня свій матч на стадії 1/16 фіналу також проведе Еліна Світоліна. Проти неї зіграє колумбійка Марія Осоріо Серрано (№63 WTA).

Автор: Артем Будрін