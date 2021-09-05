У підопічних Угіса Крастіньша тепер дві перемоги в трьох матчах.

Збірна України з волейболу обіграла команду Португалії в рамках групового етапу чемпіонату Європи.

Українська збірна виграла дві перші партії, потім програла два сети, але на тайбрейку все ж зломила опір суперника.

Найрезультативнішим гравцем у складі української збірної став Дмитро Вієцький, на рахунку якого 20 очок.

Португалія - Україна - 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15)

Україна: Плотницький, Діденко, Вієцький, Дрозд, Єрещенко, Теременко, Фомін (ліберо), Брова (ліберо), Остапенко, Семенюк, Ковальов, Щитков, Полуян, Сидоренко.

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Для української збірної це друга перемога в трьох матчах групового етапу. В активі команди 4 очки. Раніше українці обіграли Грецію (3:2), але поступилися Сербії (0:3).

Чемпіонат Європи з волейболу-2021: що потрібно знати

ЧЄ проходить з 1 по 19 вересня 2021 року в Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Суперниками збірної України по груповому етапу є Греція, Сербія, Бельгія, Польща та Португалія.

До плей-оф турніру вийдуть чотири найкращі збірні з кожної групи.

Автор: Антон Дудар