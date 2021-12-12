Макс Ферстаппен вперше в кар'єрі завоював чемпіонський титул.

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен став чемпіоном Формули-1 в сезоні 2021 року. Доля титулу вирішилася на останньому колі заключного Гран-прі сезону в Абу-Дабі.

У боротьбі за чемпіонство Ферстаппен обійшов Льюїса Хемілтона.

Ферстаппен стартував у гонці з поул-позиції, проте Хемілтон швидко перехопив лідерство. Британець утримував його протягом більшої частини гонки, лише ненадовго віддавши Серхіо Пересу.

За п'ять кіл до фінішу Ніколас Латіфі на "Вільямсі" розбив свій болід, і на трасу випустили машину безпеки. В цей час Ферстаппен встиг заїхати в бокси та поміняти гуму. За коло до фінішу був даний рестарт, і на останньому колі Ферстаппен, у якого, на відміну від суперника були свіжі шини, пройшов Хемілтона і завоював титул.

"Це неймовірно. Я всю гонку боровся, у мене навіть ноги звело. Це неймовірно. Я не знаю, що сказати. Хлопці в моїй команді заслуговують на це. Мені подобається працювати з ними, ми разом з 2016 року. Нам нарешті пощастило. Я люблю своїх уболівальників і команду", - сказав Ферстаппен після гонки.

Гран-прі Абу-Дабі. Топ-10

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 58 кіл

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") +2,256

3. Карлос Сайнс ("Феррарі") + 5,173

4. Юкі Цунода ("Альфа Таурі") + 5,692

5. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") + 6,531

6. Валттері Боттас ("Мерседес") + 7,463

7. Ландо Норріс ("Макларен") + 59,200

8. Фернандо Алонсо ("Альпін") +1.01, 708

9. Естебан Вікон ("Альпін") +1.04, 026

10. Шарль Леклер ("Феррарі") +1.06, 057

Читайте такожЛідер сезону Формули-1 показав середній палець чинному чемпіону (відео)

Формула-1: підсумки сезону

"Ред Булл" виграв чемпіонський титул вперше з 2013 року, а 24-річний Ферстаппен - вперше в кар'єрі.

За підсумками сезону Ферстаппен на 7 очок випередив Хемілтона. Третім став Валттері Боттас на "Мерседесі".

Хемілтон упустив шанс завоювати восьмий чемпіонський титул і обійти за цим показником Міхаеля Шумахера.

"Мерседес" виграв Кубок конструкторів у восьмий раз поспіль. На другій сходинці розташувався "Ред Булл", на третій - "Феррарі".

Автор: Антон Дудар