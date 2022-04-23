Московит Андрій Рубльов залишився незадоволеним рішенням організаторів Wimbledon-2022 відсторонити від турніру російських та білоруських гравців.

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов, який зараз захищає Київ у територіальній обороні, звинуватив російського тенісиста Андрія Рубльова у брехні.

24-річний московит залишився незадоволеним рішенням організаторів Wimbledon-2022 відсторонити від турніру російських та білоруських гравців. Росіянин заявив, що "не розуміє, що відбувається, адже нічого не знає та не читає новин про війну".

Замість дискваліфікації Рубльов запропонував організаторам змагань допустити гравців з Білорусі та РФ до турніру, а ті зароблені призові перерахують на допомогу постраждалим від війни.

Долгополов вважає слова Рубльова лицемірством та брехнею.

"Ця заява Рубльова - ідеальний приклад, чому правильно зробили, що відсторонили росіян та білорусів від змагань. Саме те, що робить президент РФ та їхня пропаганда щодня - брехня. "Я нічого не знаю, я не читаю новини, я не стежу за подіями, я не маю освіти", - брехня. Рубльов грав у парному розряді з українцем за 10 днів до початку війни, він має прямий контакт з будь-яким українським гравцем на турнірах. Він точно знає, що відбувається, враховуючи, що він написав "No war" на камері у перші дні цієї війни. Ми не зовсім зрозуміли, чи означає це капітуляцію України, тож сподівалися, що він пояснить, але, звісно, він цього не зробив.

Андрію, хочеш знати, що відбувається? Загугли одне єдине слово: "Буча". Або, я впевнений, що у тебе є мої контакти, сміливо питай, я тобі покажу сам. Ваша країна проводить геноцид в Україні, про що говорили лідери США та Канади, а Латвія вже офіційно його визнала.

Тож, стверджуючи, що він нічого не знає, що він сліпий і неосвічений, він продовжує пояснювати, чому це не допоможе. Розповідає про дискримінацію та демократію. Зачекайте, секундочку, ми думали, що ти неосвічений і не розбираєшся в політиці, а говориш такі розумні слова?

Якщо ти нічого не знаєш і не стежиш, чому ти готовий пожертвувати свої призові? Яким сім’ям та дітям ти хочеш допомогти? Сім’ям російських солдатів? Я впевнений, що вони страждають. Будь більш точним та говори правду.

Хочеш бути першим зі спорту, хто пожертвує грошей? Роджер Федерер пожертвував 500 тисяч доларів, а Вінніпег, Прем’єр-Ліга, мадридський Реал та NASCAR - по мільйону доларів, Бекхем дав мільйон фунтів, і цей список можна продовжувати до нескінченності.

Тож, будь ласка, краще просто нічого не говорити, ніж намагатися брехати, як це робить ваш уряд, лише для того, щоб зберегти своє звичне життя. Тому що тут ваша країна масово ґвалтує дітей та жінок, стріляє у потилиці зв’язаних людей та поводить себе як варвар.

На жаль, твоя промова сповнена лицемірства та брехні. ATP та WTA не повинні висвітлювати таку поведінку. Якщо росіяни та білоруси хочуть говорити, то говоріть правду, а не брехню. Дякую всьому світові за підтримку. Обіймаю з Києва, Україна", - написав Долгополов у своєму Twitter.

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