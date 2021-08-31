Вже 67 медалей зібралося в скарбничці збірної України.

31 серпня на Паралімпійських іграх у Токіо відбувся сьомий змагальний день.

Збірна України за його підсумками здобула три золоті, шість срібних та чотири бронзових медалі.

Золото в скарбничку української збірної принесли плавці: Максим Крипак, який фінішував зі світовим рекордом, а також Андрій Трусов. Медаль найвищої проби виграв Максим Коваль. Йому не було рівних у дисципліні зі штовхання ядра серед чоловіків в класі F20 (розумово відсталі спортсмени).

Срібні нагороди виграли легкоатлетки Оксана Ботурчук, Наталія Кобзар та Юлія Шуляр (всі у дисципліні біг на 400 метрів), а також Єгор Дементьєв (велоспорт, гонка з роздільним стартом), Максим Веракса (плавання, 100 метрів, вільний стиль) та Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра).

Бронзові нагороди українці завоювали в змішаній естафеті 4х100 метрів у плаванні вільним стилем (Україну представляли Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирило Гаращенко).

А також в індивідуальних запливах третіми фінішували Богдан Богодайко (50 метрів вільним стилем), Єлизавета Мерешко (100 метрів вільним стилем) та Василь Крайник (200 метрів комплексним стилем).

За підсумками семи днів змагань в активі нашої збірної 15 золотих медалей, 33 срібних і 19 бронзових. У медальному заліку Україна утримує місце в п'ятірці найкращих.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки шостого дня змагань для України.

Автор: Артем Будрін