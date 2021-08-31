Максим Крипак та Андрій Трусов стали паралімпійськими чемпіонами.

На Паралімпійських іграх представники України вибороли ще дві золоті нагороди в плаванні.

Максим Крипак став першим в запливі на 100 метрів батерфляєм. Максим фінішував зі світовим рекордом - 54,15 секунди. Для Крипака це четверта медаль в Токіо й друга золота.

Також у запливі на 50 метрів Андрій Трусов здобув медаль найвищої проби. Для нього це теж друге золото, як і для Крипака.

В Токіо Трусов вже брав золото зі світовим рекордом, а також бонусом завойовував дві срібні нагороди.

Наразі в скарбничці збірної України 63 медалі (14 золотих, 30 срібних й 19 бронзових).

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки шостого дня змагань для України.

Автор: Артем Будрін