Олександр Долгополов порекомендував росіянам покинути територію України.

Знаменитий український тенісист Олександр Долгополов відреагував на руйнування Кримського мосту.

Легендарний спортсмен, який зараз знаходиться в лавах ЗСУ, опублікував пост в Twitter, в якому написав, що Росія може закінчити це все, покинувши межі України.

"Доброго ранку понеділка, Керченський міст.

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Нагадуємо, Росія може закінчити це в будь-який момент, покинувши нашу країну", - написав Долгополов.

Нагадаємо, вранці 17 липня на Кримському мосту пролунали два вибухи. В результаті атаки обрушилася частина автомобільного полотна, була пошкоджена опора. При цьому ж/д повідомлення працює.

Деякі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела стверджують, що це була спецоперація СБУ та ВМС України.

У Службі безпеки України повідомили, що всі деталі щодо вибухів на Кримському мосту розкриють після перемоги.

Додамо, що це вже не перша атака на Кримський міст. У жовтні 2022 року в результаті підриву вантажівки на цьому мосту обрушилися два автомобільних прольоти.

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