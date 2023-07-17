Знаменитий український тенісист Олександр Долгополов відреагував на руйнування Кримського мосту.
Легендарний спортсмен, який зараз знаходиться в лавах ЗСУ, опублікував пост в Twitter, в якому написав, що Росія може закінчити це все, покинувши межі України.
"Доброго ранку понеділка, Керченський міст.
Нагадуємо, Росія може закінчити це в будь-який момент, покинувши нашу країну", - написав Долгополов.
Нагадаємо, вранці 17 липня на Кримському мосту пролунали два вибухи. В результаті атаки обрушилася частина автомобільного полотна, була пошкоджена опора. При цьому ж/д повідомлення працює.
Деякі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела стверджують, що це була спецоперація СБУ та ВМС України.
У Службі безпеки України повідомили, що всі деталі щодо вибухів на Кримському мосту розкриють після перемоги.
Додамо, що це вже не перша атака на Кримський міст. У жовтні 2022 року в результаті підриву вантажівки на цьому мосту обрушилися два автомобільних прольоти.