Одна з найкращих тенісисток світу проводить відпустку в Україні.

Тенісистка Еліна Світоліна, яка після закінчення сезону перебуває в Україні і навіть побувала на матчі "Динамо", опублікувала в мережі фото зі своєю бабусею.

Знімок з'явився на сторінці Світоліної в Instagram.

Тенісистка приїхала в рідну Одесу та відвідала бабусю, яка пригостила внучку млинцями.

"Дім, милий дім", - підписала фото Світоліна.

Коментарі під даним постом залишили чоловік Світоліної Гаель Монфіс, відома телеведуча Леся Нікітюк і тенісист Маркос Багдатіс.

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Еліна Світоліна: результати в сезоні

У 2021 році Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.

На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Крім того, вона вперше з 2017 року покинула топ-10 рейтингу WTA.

Також, нагадаємо, Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Антон Дудар