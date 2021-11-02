"Топимо за Динамо": Беленюк і Світоліна відвідали матч Ліги чемпіонів у Києві (фото)

Чемпіон і призерка Олімпійських ігор спостерігали за грою з VIP-ложі.

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