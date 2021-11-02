Еліна Світоліна та Жан Беленюк представляли Україну на Олімпіаді / фото instagram.com/zhanbeleniuk

Чемпіон Олімпійських ігор Жан Беленюк та одна з найкращих тенісисток світу Еліна Світоліна відвідали матч Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона".

Про це Беленюк повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Топимо за "Динамо", - підписав фото з VIP-ложі "Олімпійського" борець-депутат.

фото instagram.com/zhanbeleniuk

Світоліна залишила під фото коментар.

Instagram

Перед матчем Беленюк і Світоліна також з'явилися в ефірі транслятора Ліги чемпіонів MEGOGO.

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Автор: Антон Дудар