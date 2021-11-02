Еліна Світоліна та Жан Беленюк представляли Україну на Олімпіаді / фото instagram.com/zhanbeleniuk
Чемпіон Олімпійських ігор Жан Беленюк та одна з найкращих тенісисток світу Еліна Світоліна відвідали матч Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона".
Про це Беленюк повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Топимо за "Динамо", - підписав фото з VIP-ложі "Олімпійського" борець-депутат.
фото instagram.com/zhanbeleniuk
Світоліна залишила під фото коментар.
Перед матчем Беленюк і Світоліна також з'явилися в ефірі транслятора Ліги чемпіонів MEGOGO.
скріншот