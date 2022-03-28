Жіноча збірна України / фото ukrwrestling.com.ua

У понеділок 28 березня, в столиці Угорщини, Будапешті стартує чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Змагання розпочнуться з виступу борців вільного стилю. У перший день ЧЄ-2022 виступлять борці в п'яти вагових категоріях 57, 65, 70, 79, 97кг.

Як повідомив Жан Беленюк у своєму Фейсбуці, участь у турнірі візьмуть і українські спортсменки. Однак чоловіча збірна не братиме участі у змаганнях. Через військову агресію РФ наші борці залишилися вдома захищати свою батьківщину від російських загарбників.

Склад збірної України: 

Чоловіки

  • 55 кг - Корюн Саградян
  • 60 кг - Жора Абовян
  • 63 кг - Олександр Грушин
  • 67 кг - Дмитро Мірошник
  • 72 кг - Парвіз Насібов
  • 77 кг - Ясаф Зейналов
  • 82 кг - Ярослав Фільчаков
  • 87 кг - Віталій Андрійович
  • 97 кг - Владлен Козлюк
  • 130 кг - Михайло Вишневецький

Жінки

  • 50 кг - Клівчуцька Наталія

  • 53 кг - Маланчук Лілія

  • 55 кг - Хоменець Олександра

  • 57 кг - Грушина Аліна

  • 59 кг - Винник Соломія

  • 62 кг - Прокопенюк Ілона

  • 65 кг - Рижко Тетяна

  • 68 кг - Белінська Алла

  • 72 кг - Алпєєва Анастасія

  • 76 кг - Романа Волчак

Варто відзначити, що на чемпіонат Європи в Будапешті через військову агресію в бік України не будуть допущені збірні Росії та Білорусі.

Крім того, Об'єднаний світ боротьби (UWW) відсторонив російських і білоруських суддів і спортивних функціонерів від участі в міжнародних змаганнях і скасував проведення міжнародних турнірів, запланованих в Росії або Білорусі.

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