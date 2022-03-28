На турнірі в Угорщині виступлять тільки українські дівчата.

У понеділок 28 березня, в столиці Угорщини, Будапешті стартує чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Змагання розпочнуться з виступу борців вільного стилю. У перший день ЧЄ-2022 виступлять борці в п'яти вагових категоріях 57, 65, 70, 79, 97кг.

Як повідомив Жан Беленюк у своєму Фейсбуці, участь у турнірі візьмуть і українські спортсменки. Однак чоловіча збірна не братиме участі у змаганнях. Через військову агресію РФ наші борці залишилися вдома захищати свою батьківщину від російських загарбників.

Склад збірної України:

Чоловіки

55 кг - Корюн Саградян

60 кг - Жора Абовян

63 кг - Олександр Грушин

67 кг - Дмитро Мірошник

72 кг - Парвіз Насібов

77 кг - Ясаф Зейналов

82 кг - Ярослав Фільчаков

87 кг - Віталій Андрійович

97 кг - Владлен Козлюк

130 кг - Михайло Вишневецький

Жінки

50 кг - Клівчуцька Наталія

53 кг - Маланчук Лілія

55 кг - Хоменець Олександра

57 кг - Грушина Аліна

59 кг - Винник Соломія

62 кг - Прокопенюк Ілона

65 кг - Рижко Тетяна

68 кг - Белінська Алла

72 кг - Алпєєва Анастасія

76 кг - Романа Волчак

Варто відзначити, що на чемпіонат Європи в Будапешті через військову агресію в бік України не будуть допущені збірні Росії та Білорусі.

Крім того, Об'єднаний світ боротьби (UWW) відсторонив російських і білоруських суддів і спортивних функціонерів від участі в міжнародних змаганнях і скасував проведення міжнародних турнірів, запланованих в Росії або Білорусі.

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