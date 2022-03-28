У понеділок 28 березня, в столиці Угорщини, Будапешті стартує чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.
Змагання розпочнуться з виступу борців вільного стилю. У перший день ЧЄ-2022 виступлять борці в п'яти вагових категоріях 57, 65, 70, 79, 97кг.
Як повідомив Жан Беленюк у своєму Фейсбуці, участь у турнірі візьмуть і українські спортсменки. Однак чоловіча збірна не братиме участі у змаганнях. Через військову агресію РФ наші борці залишилися вдома захищати свою батьківщину від російських загарбників.
Склад збірної України:
Чоловіки
- 55 кг - Корюн Саградян
- 60 кг - Жора Абовян
- 63 кг - Олександр Грушин
- 67 кг - Дмитро Мірошник
- 72 кг - Парвіз Насібов
- 77 кг - Ясаф Зейналов
- 82 кг - Ярослав Фільчаков
- 87 кг - Віталій Андрійович
- 97 кг - Владлен Козлюк
- 130 кг - Михайло Вишневецький
Жінки
- 50 кг - Клівчуцька Наталія
53 кг - Маланчук Лілія
55 кг - Хоменець Олександра
57 кг - Грушина Аліна
59 кг - Винник Соломія
62 кг - Прокопенюк Ілона
65 кг - Рижко Тетяна
68 кг - Белінська Алла
72 кг - Алпєєва Анастасія
76 кг - Романа Волчак
Варто відзначити, що на чемпіонат Європи в Будапешті через військову агресію в бік України не будуть допущені збірні Росії та Білорусі.
Крім того, Об'єднаний світ боротьби (UWW) відсторонив російських і білоруських суддів і спортивних функціонерів від участі в міжнародних змаганнях і скасував проведення міжнародних турнірів, запланованих в Росії або Білорусі.
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