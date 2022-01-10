Новак Джокович звільнений з-під варти і готовий взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії.

Перша ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович став головним ньюсмейкером останніх декількох днів, потрапивши в епіцентр гучного скандалу, коли влада Австралії напередодні Australian Open-2022, першого турніру "Великого шолома" в календарному році, відмовила у в'їзді 34-річному тенісистові.

Вся справа в тому, що Джокович має неоднозначну позицію щодо вакцинації від коронавірусу.

Розповімо всю історію з Джоковичем цілком, як відбувалися події.

Затримання Новака Джоковича з Австралії

Історія почалася 4 січня, коли Джокович оголосив, що візьме участь в Australian Open. Серб заявив, що отримав виключення від вакцинації проти коронавірусу і вилітає в Мельбурн.

"Всіх з Новим роком! Бажаю всім вам здоров'я, любові і щастя. Нехай ви відчуєте любов і повагу до всього живого на нашій чудовій планеті.

Я чудово провів час зі своїми близькими під час паузи. І сьогодні прямую до Австралії з медичним винятком. Вперед, 2022-й", - написав Джокович у Твіттері.

Вже в середу, 5 січня лідер світового рейтингу прибув до Мельбурна, але зіткнувся з великими проблемами.

Серб намагався в'їхати в країну за візою, яка не допускає звільнення від медичних обмежень за відсутність вакцинації.

Читайте такожУ фіналі розбив росіянина: чоловік Світоліної виграв престижний тенісний турнірПрикордонна служба просила уряд штату Вікторія поручитися за Джоковича, але місцева влада відмовилася. Причини в громадському обуренні були викликані тим, що Новак не тільки не бажає вакцинуватися, але і не розкриває причини для медотвода.

У підсумку Новака помістили на ізоляцію в транзитній зоні. Прикордонна служба провела з Джоковичем бесіду, намагаючись з'ясувати причину, по якій він отримав медвідвід.

Допити сербського тенісиста велися протягом 6 годин.

Журналісти повідомляли, що Джокович нібито перехворів ковідом в останні півроку, це і стало причиною видачі йому звільнення від вакцинації.

Заява батька Новака Джоковича:

"Я поняття не маю, що відбувається, вони тримають мого сина в полоні цілих шість годин. Це вже боротьба за нашу спільну свободу. Не тільки за Новака, а й за цілий світ! Якщо вони не відпустять його через півгодини, ми вийдемо на вулиці - це боротьба за кожного!".

Сербський тенісист всю ніч (за місцевим часом) провів в аеропорту Мельбурна, де прикордонна служба розбиралася в його справі. Джокович перебував в ізоляції, його кімнату охороняли два поліцейських.

Зрештою Новака відправили в готель для мігрантів.

Заява Прем'єр-міністра Австралії Скотт Моррісон:

"Віза містера Джоковича була анульована. Правила є правила, особливо коли мова йде про наші кордони. Ніхто не може бути вище цих правил. Наша жорстка політика на кордоні мала ключове значення для того, щоб смертність від коронавірусу в Австралії була однією з найнижчих у світі. Ми продовжуємо проявляти пильність".

Джоковича розмістили в готелі Park Hotel в Мельбурні, де знаходиться імміграційний ізолятор до ранку понеділка, 10 січня. На цей день було призначено розгляд його апеляції на рішення скасувати візу серба.

Суд над Джоковичем у Мельбурні

10 січня стало відомо, що Джокович виграв апеляцію щодо депортації з Австралії.

Суддя Ентоні Келлі задовольнив апеляцію Джоковича і дав наказ звільнити серба з-під варти протягом півгодини після завершення засідання суду.

Читайте такожAustralian Open-2022: українці дізналися імена своїх суперників у першому колі кваліфікаціїПричиною перемоги Джоковича стала низка факторів, зокрема суддя згадав, що Новаку в аеропорту не дали нормальної можливості надати всі необхідні документи і проконсультуватися з юристами.

Дядько Новака Джоковича Горан прокоментував ситуацію з анулюванням візи його племіннику і задоволенням апеляційної заяви в суді Мельбурна.

"Йому дали візу, а потім заарештували. Це була пастка. Його запросили, дали всі документи, а потім посадили у в'язницю. Його хотіли принизити, поставити на коліна. Але цьому не бувати, тому що ми, серби - гордий народ.

Їм буде непросто змиритися з цим рішенням і відстати від нього, хоча Новак нічого і не порушував. Йому вже сказали, що Новаку краще виїхати з країни, інакше вони можуть його депортувати і заборонити в'їзд на три роки. Ми повірити не можемо, Що таке відбувається в двадцять першому столітті", - наводить слова Горана видання Telegraf.rs.

Важливе застереження в рішенні суду

Юрист МВС Австралії попередив суддю, що Міністерство імміграції та громадянства розглядає можливість скасувати візу серба за допомогою особистих повноважень міністра. У такому випадку Джоковича все одно депортують і він на три роки втратить можливість в'їжджати в країну.

"Рішення про негайне звільнення не перешкоджає повторному затриманню, якщо для цього є повноваження", - сказано в документі.

На якій підставі Новак Джокович отримав медвідвід?

Адвокати Джоковича заявили, що йому повинні були дозволити в'їзд, тому що він "заразився COVID-19 в грудні 2021 року і на цій підставі мав право на звільнення за медичними показаннями відповідно до Правил та інструкцій уряду Австралії".

Вони надали документи, які показали, що Джокович отримав позитивний результат на COVID-19 минулого місяця і одужав.

Читайте такожУкраїнський тенісист висловився про депортацію Джоковича з АвстраліїАдвокати надали інформацію про те, що 30 грудня 34-річний гравець отримав лист від головного лікаря Tennis Australia, в якому йдеться про те, що йому було надано "медичне звільнення від вакцинації проти COVID-19" на тій підставі, що він недавно вилікувався від хвороби.

У ньому йдеться про те, що перший позитивний тест Джоковича був зроблений 16 грудня, а на дату видачі звільнення від вакцинації у гравця "не було лихоманки або респіраторних симптомів за останні 72 години".

Спортсменів обдурили з приводу медотводов?

За інформацією австралійських ЗМІ, Tennis Australia, яка займається організацією турніру Australian Open, ввела гравців в оману з приводу медвідводу, що дозволяє брати участь у змаганні без вакцинації.

7 грудня минулого року гравцям повідомили, що медвідвід отримають ті, хто перехворів коронавірусом після 31 Липня 2021 року.

Судячи з усього, саме на цій підставі Новак Джокович і ряд інших тенісистів прибули до Австралії, будучи впевненими, що їх допустять до турніру без вакцинації.

При цьому влада країни попереджала Tennis Australia, що без вакцинації гравців все одно не пустять, але організація з якоїсь причини проігнорувала ці дані і не донесла інформацію до тенісистів, видавши їм медвідводи.

Прихильники Джоковича блокують вулиці в Мельбурні

Фанати Новака Джоковича заблокували вулиці Мельбурна. Австралійський ЗМІ повідомляють, що заворушення переросли в насильство.

Спочатку прихильники сербського тенісиста зібралися біля будівлі юридичної фірми, яка представляє інтереси Джоковича. Пізніше вони оточили машину з тонованими вікнами, тому що думали, що Джокович на ній їде.

Фанати скандували "Свободу Нолі", не пропускали автомобіль, деякі навіть застрибували на дах машини. Повідомляється, що поліції довелося застосувати проти них перцеві балончики.

Чи візьме Новак Джокович участь в Australian Open?

Новак Джокович повідомив, що звільнений з-під варти і готовий провести перше тренування перед участю на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

"Я радий і вдячний, що суддя скасував рішення про анулювання моєї візи. Незважаючи на все, що сталося, я хочу залишитися і спробувати брати участь на Australian Open.

Я все ще зосереджуюсь на цьому. Я прилетів сюди, щоб зіграти на одному з найважливіших турнірів перед приголомшливими вболівальниками", - заявив сербський тенісист у Твіттері.

Проте, поки достеменно невідомо, чи зможе серб взяти участь у турнірі. Незважаючи на рішення суду на користь Джоковича, влада Австралії все ще може анулювати візу Новака і депортувати його з країни, заборонивши йому в'їзд на три роки.

Поки що міністр імміграції рішення не прийняв. Але ситуація для Новака досить тривожна - австралійські фахівці з імміграційного права кажуть, що міністру для анулювання візи підстави взагалі в принципі не потрібні. Такі в Австралії закони.

Крім того, в судових документах спливла неприємна для репутації Джоковича подробиця. Діагноз "коронавірус" йому поставили 16 грудня, 17-го і 18-го він брав участь у заходах – хоча про діагноз вже знав і повинен був ізолюватися.

Вся ця історія з одного боку схожа на відверту маячню, з іншого боку, є правила в'їзду в країну і вони повинні бути однакові для всіх - будь то простий турист або легенда світового тенісу.

Australian Open-2022: що відомо