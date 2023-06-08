Таким чином вони намагаються уникнути санкцій від Кабміну.

Українські спортсмени можуть змінити свій шлях, яким вони будуть проходити кваліфікацію на наступні Олімпійські ігри.

Як повідомив народний депутат Жан Беленюк в інтерв’ю Kamp-Sport, він вважає, що їх точно допустять до світової першості з боротьби, де вони у тому числі візьмуть участь у відборі, однак під особливими умовами.

"Я точно думаю, що їх допустять до ЧС з боротьби. Мені здається, що їх під нейтральним прапором будуть намагатись допустити до Олімпійських ігор. Це рішення, яке планується на кінець липня. З положенням справ поточних всередині нашої держави шансів потрапити на Олімпіаду в нас нема", - сказав Беленюк.

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Також нардеп розповів і про інший варіант розвитку подій. Якщо не вдасться кваліфікуватися від Європи, то тоді для шляху на Олімпіаду-2024 є альтернативний спосіб.

"Хоча проговорюються різноманітні алгоритми наших дій. Пропонується відбиратись не від Європи, а від Африканського континенту. Я, по-перше, не розумію, як це можна організувати. Думаю, що представники африканських країн будуть проти сильної збірної України. Таке я чую, щоб дати нам можливість відібратись від іншого континенту, щоб ми не пересікались на відбіркових етапах з росіянами, які, можливо, там будуть присутні", - додав Беленюк.

Нагадаємо, що у квітні збірним України заборонили змагатися на міжнародних турнірах, де беруть участь команди Російської Федерації та Білорусі. Відповідне рішення надійшло від Міністерства молоді та спорту України і стосується воно всіх представників офіційних делегацій національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту.

Якщо буде виявлено порушення, то ці збірні будуть позбавлені статусу національної.

Однак передбачені і винятки. Наприклад, збірна України з футболу буде продовжувати брати участь у відборі на Євро-2024, не зважаючи на те, що у цій ж кваліфікації є представлена Білорусь. Це зумовлено тим, що шанси команди перетнутися в очному протистоянні близькі до нуля.

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