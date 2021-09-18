Український "Прометей" вийшов у груповий етап баскетбольної Ліги чемпіонів ФІБА.
У вирішальному раунді кваліфікації "Прометей" обіграв російську "Парму". Матч пройшов у столиці Болгарії Софії.
Український клуб переміг у напруженому поєдинку з різницею у 2 очки.
"Прометей" - Парма" - 67:65 (20:13, 21:15, 8:24, 18:13)
Найрезультативнішими у складі українського клубу стали Ді Джей Стефенс і Д'Анжело Харрісон, які набрали по 20 очок.
Відзначимо, що український і російський клуби зустрічалися в баскетбольних єврокубках вперше з сезону 2016-2017.
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"Прометей" став першим українським клубом, який пробився в груповий етап Ліги чемпіонів через відбірковий етап. Раніше в основному етапі ЛЧ грав тільки южненський "Хімік", який отримав пряму путівку.
"Прометей" у Лізі чемпіонів: головне
- "Прометей" вдруге в історії грає в єврокубках і вперше в Лізі чемпіонів.
- У першому раунді кваліфікації "Прометей" розгромив болгарський "Левскі", а в другому раунді обіграв чеську "Опаву".
- На груповій стадії турніру зіграють 32 клуби.