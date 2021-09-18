"Прометей" став першим українським клубом, який подолав кваліфікацію ЛЧ.

Український "Прометей" вийшов у груповий етап баскетбольної Ліги чемпіонів ФІБА.

У вирішальному раунді кваліфікації "Прометей" обіграв російську "Парму". Матч пройшов у столиці Болгарії Софії.

Український клуб переміг у напруженому поєдинку з різницею у 2 очки.

"Прометей" - Парма" - 67:65 (20:13, 21:15, 8:24, 18:13)

Найрезультативнішими у складі українського клубу стали Ді Джей Стефенс і Д'Анжело Харрісон, які набрали по 20 очок.

Відзначимо, що український і російський клуби зустрічалися в баскетбольних єврокубках вперше з сезону 2016-2017.

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"Прометей" став першим українським клубом, який пробився в груповий етап Ліги чемпіонів через відбірковий етап. Раніше в основному етапі ЛЧ грав тільки южненський "Хімік", який отримав пряму путівку.

"Прометей" у Лізі чемпіонів: головне

"Прометей" вдруге в історії грає в єврокубках і вперше в Лізі чемпіонів.

У першому раунді кваліфікації "Прометей" розгромив болгарський "Левскі", а в другому раунді обіграв чеську "Опаву".

На груповій стадії турніру зіграють 32 клуби.

Автор: Антон Дудар