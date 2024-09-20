Магнус Карлсен закликав зважати на думку найвідомішого російського шахіста Гарі Каспарова, якому довелося тікати з власної країни.

Росія та Білорусь мають залишатися відстороненими від участі у міжнародних турнірах з шахів. Про це заявив один з найвидатніших шахістів сучасності, чемпіон світу з шахів 2013-2023 років Магнус Карлсен.

Цю заяву Карлсен зробив на церемонії вручення йому приза як "найкращому гравцеві всіх часів" у четвер в Будапешті. Нагороду йому вручав президент Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) і колишній радник президента Росії Аркадій Дворкович, який раніше критикував російське вторгнення в Україну.

"Я впевнений, що [колишній шаховий чемпіон, а нині російський дисидент у вигнанні Гаррі Каспаров] скористався б нагодою, щоб порадити не відновлювати шахові федерації Росії та Білорусі, і це те, що я також роблю", — сказав Карлсен.

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Хто такий Магнус Карлсен

Магнус Карлсен — норвезький шахіст, один із найвидатніших гравців в історії шахів. Він народився 30 листопада 1990 року. У 2013 році Карлсен став чемпіоном світу з шахів, перемігши Вішванатана Ананда, і зберігав цей титул до 2023 року. Відомий своїм універсальним стилем гри та неймовірною здатністю до обчислення варіантів. Крім класичних шахів, він також досяг успіхів у швидких шахах і бліці.

Карлсен став гросмейстером у 13 років, і його рейтинг за версією ФІДЕ в різні роки досягав найвищого показника серед шахістів у світі.

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