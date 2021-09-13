За словами спортсменки, підготовка до весілля проходить похапцем.

29-річна українська каратистка Анжеліка Терлюга виходить заміж. Її обранець - тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате Володимир Зарецький.

Читайте такожОлімпіада в Токіо: українці виграли більше "золота" для інших країн, ніж для себеДівчина, яку називають найсексуальнішою українською каратисткою, в інтерв'ю "Обозревателю" розповіла, що весілля відбудеться наприкінці вересня.

Анжеліка поділилася, що сукню обирала в Одесі, за брендами не гналася. "Я готувалася до весілля, як звичайна людина", - каже вона.

Анжеліка Терлюга: що відомо про спортсменку

29-річна Терлюга - заслужений майстер спорту України з карате.

Терлюга - триразова чемпіонка Європи в особистому куміте (2017, 2018 і 2019). Також в її активі срібло і дві бронзи ЧЄ і срібло на Європейських іграх.

Терлюга першою в історії українського карате завоювала олімпійську ліцензію.

На Олімпіаді в Токіо вона виграла срібну медаль.

Автор: Ольга Робейко