Представник Індонезії в дебюті гри здобув перемогу технічним нокаутом.

Індонезійський боєць змішаних єдиноборств Роні Сапутра в яскравому стилі здобув звитягу на турнірі ONE Championship: Battleground 2. Він тріумфував блискавично - йому знадобилося всього 10 секунд, щоб "вирубити" китайця Пен Шуая.

Через 10 секунд після старту протистояння індонезієць пробив захист опонента. Сапутра завдав сильного удару в щелепу правою і на цьому бій припинився. Китаєць підвестися не зміг.

Для Сапутри це п'ята перемога в профі-боях при одній поразці. Пен Шуай має шість перемог, а ця поразка стала сьомою.

Eko Roni Saputra 🇮🇩 OBLITERATES Liu Peng Shuai in 10 seconds for his fifth consecutive first-round win! #ONEBattleground2#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/TbZh8nmiy9 — ONE Championship (@ONEChampionship) August 13, 2021

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Автор: Артем Будрін