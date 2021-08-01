Спортсменка заявила про плани просити притулок в Європі.

Білоруську легкоатлетку Христину Тімановську відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020 і намагаються насильно вивезти з Токіо до Мінська.

Про це в неділю, 1 серпня, повідомив білоруський Фонд спортивної солідарності.

"Представники білоруської нацкоманди депортують легкоатлетку, їй терміново купили квиток на літак, тепер везуть з речами в аеропорт. Завтра в неї повинен мав відбутися старт на 200 метрів, представники збірної її не допускають і відправляють до Мінська", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі фонду.

За інформацією фонду, її виліт був запланований сьогодні о 16:50 за Києвом. Повідомлялося, що в аеропорту з дівчиною працюють поліція та волонтери.

Також стало відомо, що Христина Тімановська має намірпросити притулок у Європі. Попереднє рішення дівчини - звертатися до посольства Австрії в Токіо.

Голова європейських олімпійських комітетів Спірос Капралос попросив Міжнародний олімпійський комітет негайного втрутитися в інцидент з депортацією Тімановської. До дівчини виїхали представники японського МЗС.

Сама Тімановська також записала відеозвернення, в якому попросила МОК втрутитися в ситуацію.

"Я прошу Міжнародний олімпійський комітет про допомогу, на мене було надано тиск, і мене намагаються вивезти з країни без моєї згоди, тому я прошу МОК втрутитися в це", - повідомила дівчина.

За що Тімановську зняли з Олімпіади в Токіо

У НОК Білорусі офіційно припинення участі Тімановської в Іграх-2020 пояснили висновком лікарів.

"За висновком лікарів, у зв'язку з емоційно-психологічним станом білоруської легкоатлетки Христини Тімановської, тренерським штабом національної команди з легкої атлетики ухвалено рішення про припинення виступу спортсменки на Іграх XXXII Олімпіади. Відтак, відкликана заявка спортсменки на участь у кваліфікаційних забігах на 200 м та в естафеті 4х400 м", - йдеться в повідомленні НОК у Facebook.

Однак сама спортсменка заперечує, що її оглядали лікарі.

"Це брехня", - повідомила вона у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Днями також стало відомо, що Тімановську, не попередивши, зобов'язали бігти естафету 4х400, тоді як це не її дистанція: дівчина виступає на дистанціях 100 і 200 метрів.

"Я щойно дізналася новину про те, що буду бігти на цій Олімпіаді ще й третій вид - естафету 4 по 400 м. Виявляється, наше дуже круте начальство вирішило, як зазвичай, все за нас. Вони накосячили з дівчатами, в яких не вистачає достатньо тестів, щоб прилетіти на їх першу в житті Олімпіаду, і вони вирішили зробити хід конем і запустити мене в естафету. Клас, хлопці, молодці. Чому ж ми повинні розплачуватися за ваші косяки?"- Обурювалася спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

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Автор: Катерина Комолова