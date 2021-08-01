Юлімар Рохас / фото REUTERS

Венесуельська спортсменка Юлімар Рохас на Олімпіаді в Токіо встановила новий світовий рекорд у потрійному стрибку.

Про це повідомляє Twitter Олімпіади.

Рохас побила легендарний рекорд українки Інеси Кравець, який був встановлений ще в серпні 1995 року.

Венесуельска легкоатлетка стрибнула на 15 метрів 67 сантиметрів. Результат Кравець - 15 метрів 50 сантиметрів.

Варто відзначити, що Рохас стала першою в історії жінкою з Венесуели, яка виграла золоту медаль Олімпіади.

Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS

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Автор: Антон Дудар