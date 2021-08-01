Венесуельська спортсменка на Олімпіаді побила рекорд українки, який тримався 26 років (відео)

Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку ще в 1995 році.

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