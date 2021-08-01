Юлімар Рохас / фото REUTERS
Венесуельська спортсменка Юлімар Рохас на Олімпіаді в Токіо встановила новий світовий рекорд у потрійному стрибку.
Про це повідомляє Twitter Олімпіади.
Рохас побила легендарний рекорд українки Інеси Кравець, який був встановлений ще в серпні 1995 року.
Венесуельска легкоатлетка стрибнула на 15 метрів 67 сантиметрів. Результат Кравець - 15 метрів 50 сантиметрів.
Варто відзначити, що Рохас стала першою в історії жінкою з Венесуели, яка виграла золоту медаль Олімпіади.
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS