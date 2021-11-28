Ветле Шостад Крістіансен зробив висновки після першої гонки сезону.

Норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен, який фінішував другим у спринтерській гонці на Кубку світу, розповів про те, як справлявся з холодом в Естерсунді.

Крістіансен сказав, що не підготувався до холоду під час індивідуальної гонки, яка відбулася 27 листопада. Однак біатлоніст зробив висновки перед спринтом.

"Після індивідуальної гонки я був дуже розчарований. Відчував, що непогано все контролював, а причина невдачі була в тому, що я не зумів нормально одягнутися і підготуватися до морозної погоди. Сьогодні я вжив запобіжних заходів і біг з носком на причинному місці, тому що вчора воно, так би мовити, було досить синім, коли я дістався до фінішу. Не знаю, безплідний я тепер чи ні", - сказав з посмішкою Крістіансен.

Він зізнався, що використав ще один трюк:

"Було тепло. А ще я використав трюк Стурли (норвезький біатлоніст Стурла Легрейд, - Прим.) і засунув грілки під пахви. Спрацювало дуже добре. Було класно відчувати пальці на руках".

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Перший етап Кубка світу з біатлону пройшов у шведському Естерсунді з 27 по 28 листопада.

Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляли Денис Насико, Андрій Доценко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Жіночу збірну представляли Анастасія Меркушина, Валя і Віта Семеренко, Олена Білосюк, Юлія Джима, Ірина Петренко, а також Катерина Бех.

Жінки відкрили новий сезон. Найкращий результат в індивідуальній гонці для України здобула Валентина Семеренко - 17-е місце.

Також 28 листопада відбулася чоловіча індивідуальна гонка: результат.

В жіночому спринті українки виступили невдало.

Автор: Антон Дудар