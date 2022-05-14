Чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор Христина Дмитренко змінила біатлонну гвинтівку на воєнний автомат.

22-річна біатлоністка Христина Дмитренко стала ще однією спортсменкою, яка боронить Україну від російських загарбників.

Чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор змінила біатлонну гвинтівку на воєнний автомат. Христина дала коментар для МВС України у Facebook.

Дівчина підкреслила, що в неї немає страху перед ворогом.

"Я ніколи в житті не могла подумати, що все так буде. Ніхто не міг подумати. Але в мене немає страху перед ворогом. Стріляю я вміло, тому в окупантів не буде шансів. Нехай я тимчасово і змінила свою гвинтівку для біатлону на автомат, але яку б зброю не тримала у своїх руках – перебуваю на змаганнях або в армії – я стоятиму до кінця! Перемога обов'язково буде за нами!", – сказала Дмитренко.

Христина служить у лавах Нацгвардії України. 14 лютого вона прибула в Карпати на збори з командою й готувалася до змагань в Італії, але 24 лютого розпочалася війна, яка зруйнувала плани.

"Я прокинулась від сповіщення подруги про початок війни. Друзі з Чернігова і Києва надсилали фотографії того жаху, який їм довелося пережити. Ми усі розуміли, що повернутися додому було неможливо, тому нас прикомандирували по місцю перебування", - зазначає Дмитренко.

Раніше УНІАН повідомляв, що боронить рідну країну від російських фашистів зірка збірної України з біатлону - Анастасія Меркушина.

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