Встановлено історичний рекорд: відомий переможець Australian Open-2026

Тенісний світ став свідком історичної події на кортах Мельбурна.

У вирішальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії-2026 (Australian Open-2026) інтрига зберігалася більше трьох годин. Алькарас невдало розпочав зустріч, поступившись у першій партії, і здавалося, що після виснажливого півфіналу проти Олександра Звєрєва іспанець не встиг відновитися.

Але йому все ж вдалося переломити хід гри проти 38-річного серба. Підсумковий рахунок протистояння – 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 на користь іспанського спортсмена.

Історичний рекорд

Ця перемога стала знаковою не тільки для поточного сезону, але і для історії тенісу в цілому. Вигравши титул в Австралії, Карлос Алькарас оформив так званий "Кар'єрний шолом" [Grand Slam ] (перемоги на всіх чотирьох мейджорах: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon і US Open). Більш того, він став наймолодшим тенісистом в історії, якому підкорилося це досягнення, випередивши всіх легенд "Великої трійки".

Для іспанського вундеркінда це був дев'ятий фінал турнірів Grand Slam в кар'єрі, сім з яких завершилися його тріумфом.

Новак Джокович, для якого цей фінал став рекордним 39-м на турнірах Великого шолома, зупинився за крок від свого 25-го титулу, поступившись місцем молодому поколінню.

