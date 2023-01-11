Леся Цуренко та Олексій Крутих вийшли до наступного раунду кваліфікації турніру в Астралії.

У середу, 11 січня, відбулися поєдинки другого раунду кваліфікації першого в сезоні турніру серії "Великого Шолома" - Australian Open-2023.

Україну на даному етапі представляли четверо спортсменів: Леся Цуренко, Дар'я Снігур і Катаріна Завацька в жіночому розряді і Олексій Крутих - в чоловічому.

Досвідчена Леся Цуренко розгромила представницю Іспанії Олену Большову і вийшла в наступний раунд.

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А ось Дар'я Снігур не змогла подолати другий раунд кваліфікації, поступившись своїй чеській суперниці. Українка виграла перший сет, але в досить рівній боротьбі програла два інших.

Також покинула турнір після другого раунду кваліфікації і Катаріна Завацька. 22-річна українка в трьох сетах поступилася Катерині Андрєєвій.

Перша ракетка України серед чоловіків Олексій Крутих, для якого це дебютний турніру серії "Великого Шолома", успішно подолав другий раунд кваліфікації. 22-річний уродженець Києва переміг Джанлуку Магера з Італії.

Australian Open-2023. Другий раунд кваліфікації

Олена Большова (Іспанія) - Леся Цуренко (Україна) - 1:6, 2:6

(Іспанія) - (Україна) - 1:6, 2:6 Олексій Крутих (Україна) - Джанлука Магер (Італія) - 6:2, 7:6 (3)

(Україна) - (Італія) - 6:2, 7:6 (3) Дар'я Снігур (Україна) - Бренда Фругвіртова (Чехія) - 7:5, 6:7 (3), 3:6

(Україна) - (Чехія) - 7:5, 6:7 (3), 3:6 Катаріна Завацька (Україна) - Катерина Андрєєва (-) - 6:4, 3:6, 2:6

У фінальному раунді відбору Леся Цуренко зіграє проти француженки Леолії Жанжан, а Олексій Крутих зустрінеться з представником США Денисом Кудла.

Нагадаємо, ще чотири представниці України безпосередньо потрапили в основну сітку Australian Open-2023: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндль і Даяна Ястремська.

Поєдинки основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії будуть зіграні з 16 по 29 січня.

Чинними переможцями Australian Open в одиночних турнірах є іспанець Рафаель Надаль і австралійка Ешлі Барті.

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