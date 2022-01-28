Рафаель Надаль і Данило Медведєв визначать переможця турніру.

У п'ятницю, 28 січня, відбулися півфінальні матчі в рамках Відкритого чемпіонату Австралії-2022.

У першому поєдинку 1/2 фіналу зійшлися іспанець Рафаель Надаль і італієць Маттео Берреттіні.

35-річний Надаль у чотирьох сетах здобув перемогу над представником Італії. Тривалість протистояння склала 2 години 55 хвилин.

Іспанець 5 разів подав навиліт, активно виграв 28 очок і допустив 19 невимушених помилок. На рахунку Берреттіні 14 ейсів, 38 віннерів і 39 неточностей.

У другому поєдинку Стефанос Циципас з Греції (№4 ATP) програв Данилу Медведєву з Росії (№2 ATP). Матч тривав 2 години 30 хвилин.

Медведєв 13 разів подав навиліт, активно виграв 39 очок і допустив 28 невимушених помилок. На рахунку його суперника 5 ейсів, 35 віннерів і 32 неточності.

Australian Open. Півфінал

Рафаель Надаль (Іспанія) – Маттео Берреттіні – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

Данило Медведєв (Росія) – Стефанос Циципас (Греція) – 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1

Варто відзначити, що для легендарного іспанця це буде 29-й поєдинок за титул на мейджорах. Надаль 20 разів перемагав у фіналах турнірів "Великого шолома" і зазнав 8 поразок. На Australian Open він пробився у фінал вшосте. На рахунку іспанця 1 титул і 4 поразки у фіналах в Мельбурні.

Фінальний поєдинок запланований на 30 січня.

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