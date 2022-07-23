ФШУ вважає ганебною політику ФІДЕ та її президента росіянина А. Дворковича.

Федерація шахів України виступила з офіційною заявою щодо відмови делегувати учасників на чемпіонат світу серед дітей, який пройде в Батумі, Грузія.

"Кожен день неспровокованої агресії росії проти України приносить смерть українським дітям.

ФШУ вважає ганебною політику ФІДЕ та її президента А. Дворковича, які, всупереч рекомендаціям МОК, знаходять шпарини, щоб дозволити участь в офіційних змаганнях спортсменів з рф та білорусі.

В таких умовах вважаємо аморальним сідати за стіл з російськими шахістами.

В знак протесту ФШУ відмовляється делегувати учасників на дитячий чемпіонат світу і закликає інші федерації вчинити так само", - сказано в заяві ФШУ.

Дитячий ЧС пройде з 15 по 28 вересня.

Нещодавно норвезький чемпіон світу Магнус Карлсен відмовився грати матч за шахову корону проти росіянина.

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