Бій між Чарлі Радтке та Брендоном Лопесом / фото скріншот
Яскравий поєдинок відбувся між американцями Чарлі Радтке та Брендоном Лопесом на турнірі промоушену Cage Fury Fighting Championships. Бій пройшов на теренах США, у містечку Тампа, штат Флорида.
В першому раунді бійці придивлялися один до одного і не поспішали йти вперед агресивно, а потім Чарлі зненацька в другому раунді провів переможну атаку і поцілив потужно в щелепу опоненту. Брендон впав на канвас, а рефері поспішив припинити бій достроково з міркувань безпеки для здоров'я Лопеса.
Радтке хотів добити суперника, але в цьому вже не було потреби, адже перший удар вийшов надпереконливим.
— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) September 17, 2021