На турнірі зі змішаних єдиноборств публіка побачила мегафайт.

Яскравий поєдинок відбувся між американцями Чарлі Радтке та Брендоном Лопесом на турнірі промоушену Cage Fury Fighting Championships. Бій пройшов на теренах США, у містечку Тампа, штат Флорида.

В першому раунді бійці придивлялися один до одного і не поспішали йти вперед агресивно, а потім Чарлі зненацька в другому раунді провів переможну атаку і поцілив потужно в щелепу опоненту. Брендон впав на канвас, а рефері поспішив припинити бій достроково з міркувань безпеки для здоров'я Лопеса.

Радтке хотів добити суперника, але в цьому вже не було потреби, адже перший удар вийшов надпереконливим.

— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) September 17, 2021

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Автор: Артем Будрін