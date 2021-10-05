Боєць помер через півтора місяці після поразки.

Американський боєць Джастін Торнтон, який виступав у промоушені Bare Knuckle, помер після поразки нокаутом.

Як повідомляє mmafighting.com, 20 серпня в Міссісіпі він проводив бій на голих кулаках проти Діллона Клеклера в рамках турніру BKFC 20. Для 38-річного Торнтона це був дебютний виступ у промоушені.

Американець зазнав поразки за 19 секунд - він був нокаутований і вдарився головою, коли впав на настил рингу.

Торнтон помер 4 жовтня.

"Ми були дуже засмучені, дізнавшись про смерть одного з наших бійців, Джастіна Торнтона, який виступав на BKFC 20. Висловлюємо наші найглибші співчуття його родині і близьким", - зробили заяву в Bare Knuckle.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Антон Дудар