97-річний українець Леонід Станіславський зустрівся в іспанській Мальорці з легендою світового тенісу Рафаелем Надалем. Дідусь з Харкова зіграв з іспанським чемпіоном на корті декілька геймів.
https://t.co/XzliZXwDYopic.twitter.com/VOySHgXnCt— Tanika (@SitTanyusha) October 29, 2021
Символічний матч відбувся на території академії імені Надаля.
Станіславський потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Він є найбільш віковим чинним тенісистом у світі.
Читайте також"Це мені?": легенда тенісу Надаль з гумором відреагував на непристойний жест від вболівальниці (фото, відео)
Рафаель Надаль: кар'єра
35-річний іспанець за всю кар'єру виграв 20 титулів "Великого шолома" в одиночному розряді. За цим показником Рафа ділить перше місце з Роджером Федерером та Новаком Джоковичем.
Надаль двічі був олімпійським чемпіоном.
Протягом кар'єри Надаль здобув 88 перемог на турнірах АТР.