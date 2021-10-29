Леонід Станіславський руйнує стереотипи.

97-річний українець Леонід Станіславський зустрівся в іспанській Мальорці з легендою світового тенісу Рафаелем Надалем. Дідусь з Харкова зіграв з іспанським чемпіоном на корті декілька геймів.

Символічний матч відбувся на території академії імені Надаля.

Станіславський потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Він є найбільш віковим чинним тенісистом у світі.

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Рафаель Надаль: кар'єра

35-річний іспанець за всю кар'єру виграв 20 титулів "Великого шолома" в одиночному розряді. За цим показником Рафа ділить перше місце з Роджером Федерером та Новаком Джоковичем.

Надаль двічі був олімпійським чемпіоном.

Протягом кар'єри Надаль здобув 88 перемог на турнірах АТР.

Автор: Артем Будрін