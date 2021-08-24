30 найбільших досягнень України у спорті за 30 років незалежності

УНІАН пригадує 30 неймовірних досягнень України у спорті за роки незалежності.

Спортивні досягнення українців за 30 років незалежності не лише знайомили світ з Україною, а ще й доводили, що ми нація, якій є чим пишатися. Саме час підбити підсумки тридцятиріччя незалежності українського спорту та згадати найбільш культові моменти.

1992 - На Олімпіаді світ вперше почув гімн України

До 1992 і літні, і зимові Олімпійські ігри проводили в один і той самий календарний рік. А вже потім зимові ігри, починаючи з 1994 року, стали проводити у проміжку між двома літніми Олімпіадами.

Українські спортсмени у 1992 році поїхали на зимові ігри до французького міста Альбервіль, а також на літню Олімпіаду до іспанської Барселони. Українські атлети брали участь не як самостійна збірна, а були у складі Об'єднаної команди, яка була сформована після розпаду СРСР. Це було пов'язано з тим, що новостворені незалежні країни не встигли отримати ліцензію для участі на Іграх.

У Альбервілі золоту медаль з фігурного катання виборов Віктор Петренко, який виступав під олімпійським прапором, а відтак гімн України у Франції не пролунав. Зате влітку у Барселоні правила змінилися: призерів у індивідуальних видах спорту з колишніх країн СРСР нагороджували вже під гімни їхніх незалежних держав.

Вперше гімн України пролунав після того, як Олег Кучеренко став олімпійським чемпіоном з вільної боротьби.

1994 - Сергій Бубка встановив "вічний" світовий рекорд, який протримався 26 років

Легендарний Сергій Бубка протягом своєї грандіозної кар'єри встановив 35 світових рекордів. Піком його слави став 1994 рік, коли на змаганнях в італійському містечку Сестрієре Сергій Назарович підкорив вершину 6,14 м.

Наш стрибун у висоту підняв планку так високо, що 26 років жоден спортсмен не міг перевершити цей успіх. І лише у вересні 2020 року в італійському Римі шведський легкоатлет Арман Дюплантіс побив рекорд Бубки. Представник Швеції стрибнув на один сантиметр вище, ніж Бубка.

Бубка встановив світовий рекорд і у стрибках в приміщеннях: українець стрибнув на 6,15 м у 1993 році в Донецьку на турнірі "Зірки жердини". Втім, у 2014-му році на тих самих змаганнях представник Франції Рено Лавіленні підкорив висоту 6,16 м.

Бубка також став олімпійським чемпіоном Сеулу-1988, а також десять разів у своїй кар'єрі був чемпіоном світу.

1994 - Золота медаль Оксани Баюл

Норвезьке місто Ліллехамер було господарем зимової Олімпіади у 1994 році. Це були перші Олімпійські ігри, де збірна України була представлена самостійною командою.

Дебют вдався, адже золоту медаль у скарбничку принесла Оксана Баюл, котрій не було рівних у фігурному катанні. На тих самих Іграх бронзову нагороду здобула біатлоністка Валентина Цербе.

1995 - Інеса Кравець у потрійному стрибку встановила світовий рекорд, який протримався 26 років

Українська легкоатлетка Інеса Кравець на чемпіонаті світу-1995 продемонструвала неймовірний результат у потрійному стрибку в довжину - 15,50 м. Це стало світовим рекордом і дозволило українці виграти золоту медаль. Через рік Кравець у цій самій дисципліні здобула золоту нагороду на Олімпійських іграх в Атланті.

І лише цим літом на Іграх в Токіо венесуельська спортсменка побила рекорд нашої співвітчизниці.

1995 - Жіноча збірна України з баскетболу стала найкращою на континентальній першості

У 1995 році у Чехії пройшов чемпіонат Європи з баскетболу серед жінок. Збірна України, яку тренував Володимир Рижов, спромоглася досягти максимального результату й стала чемпіоном Європи.

Українки у фіналі обіграли італійську команду з рахунком 77:66.

Через рік на Олімпіаді в Атланті українки програли сутичку за бронзову нагороду австралійкам і фінішували на четвертому місці. Враховуючи, що у фіналі грали збірні Бразилії та США, то українська команда стала на цих Іграх найкращою серед європейських.

1996 - Україна виграла першу золоту медаль на літній Олімпіаді

У 1996 році українська збірна вперше була представлена окремою командою на літніх Іграх, які проходили в Атланті. Перед змаганнями виникла інтрига: хто ж стане першим золотим призером в історії незалежної України?

В'ячеслав Олійник став тим самим "щасливчиком", який виграв першу золоту медаль для України на літніх Олімпіадах. Наш борець греко-римського стилю став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 90 кг.

1996 - Приголомшливий успіх Лілії Подкопаєвої в Атланті

Українська спортивна гімнастка Лілія Подкопаєва змогла виграти на Олімпіаді-1996 аж три нагороди. Зіркова донеччанка стала олімпійською чемпіонкою у багатоборстві та у вільних вправах, а також виборола срібну медаль у вправах на колоді.

Особливо зараз нашій країні не вистачає таких яскравих героїв, як Подкопаєва, адже в цьому році на Олімпіаді в Токіо Україна вперше залишилася без медалей у дисципліні спортивна гімнастика.

Також варто згадати успіхи українок в художній гімнастиці. Анна Безсонова, яку прозвали "Королевою елегантності", за свою феєричну кар'єру чотири рази була чемпіонкою світу та тричі чемпіонкою Європи. Безсонова двічі вигравала бронзу на Олімпіадах (Афіни-2004, Пекін-2008).

У 2007 році Безсонова стала абсолютною чемпіонкою світу.

1996 - Україна встановила свій національний рекорд в медальному заліку Олімпіади

На Іграх в Атланті українські атлети вибороли 23 медалі (9 золотих, 2 срібних та 12 бронзових). Дотепер ця Олімпіада залишається найбільш врожайною для України. Тоді наша держава фінішувала на 9-му місці в загальному медальному заліку, що теж є особистим рекордом України.

1999 - "Динамо" зупинилося за крок до фіналу Ліги чемпіонів

З 1 січня 1997 року на посаду головного тренера "Динамо" повернувся Валерій Лобановський. Це був його третій прихід в столичний клуб. Видатний фахівець у сезоні 1997/1998 вивів киян до стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, попутно розбивши вщент на груповому етапі "Барселону" - 3:0, 4:0.

А через рік "Динамо" у півфіналі Ліги чемпіонів змагалося з німецькою "Баварією" за вихід у фінал. У першому домашньому матчі кияни вели з рахунком 3:1, але втратили перемогу на останніх хвилинах і зіграли 3:3. А у себе вдома "Баварія" з мінімальним рахунком здолала команду Лобановського - 1:0.

Це досягнення залишається найвищим для українських клубов у Лізі чемпіонів.

1999 - Брати Клички розпочали тотальне домінування у професійному боксі

Віталій Кличко у 1999 році здобув перший свій титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації). Кличко-старший у другому раунді нокаутував британця Хербі Хайда та вперше став чемпіоном.

У 2008 році Віталій побив нігерійця Семюеля Пітера і став чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі. Семюель після восьмого раунду відмовився продовжити бій.

Володимир Кличко у 2006-му році вперше став чемпіоном світу за версією IBF. Кличко-молодший побив американця Кріса Бьорда у сьомому раунді технічним нокаутом.

У 2011 році Володимир остаточно став гегемоном у надважкому дивізіоні. Кличко здолав британця Девіда Хея і став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши пояси за версіями WBO, IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBO (Міжнародної боксерської організації).

Оскільки на той момент Віталій володів поясом WBC, то брати Клички одночасно зібрали у сім'ї всі чемпіонські титули.

Наразі й Віталія, і Володимира Кличків включено до Міжнародної зали боксерської слави.

2000 - Початок великих досягнень Яни Клочкової

У 2000 році на Олімпіаді в Сіднеї Яна Клочкова не лише виграла дві золоті медалі, а й встановила світовий рекорд. У комплексному плаванні на дистанціях 200 м та 400 м на той момент 18-річна українка не знайшла конкуренції та фінішувала першою. До того ж Яна встановила світовий рекорд - 2:10,68 хв. У Сіднеї Клочкова ще й виборола срібло бонусом до двох золотих медалей.

Яна на Олімпіаді-2004 в Афінах продовжила розривати суперниць і здобула дві золоті медалі.

Клочкова дотепер єдина в історії України чотириразова олімпійська чемпіонка. А ще Яна 10 разів була чемпіонкою світу.

2002 - Руслан Пономарьов став наймолодшим чемпіоном світу з шахів в історії

У січні 2002 року Руслан Пономарьов у віці 18 років став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів. Українець у фіналі обіграв свого співвітчизника - Василя Іванчука. Таким чином, Руслан став 16-м чемпіоном світу з шахів в історії.

У 1998 році Пономарьов у віці 15 років став гросмейстером. У складі збірної України Руслан двічі був переможцем шахових олімпіад 2004 та 2010 років.

2004 - Андрій Шевченко здобув нагороду "Золотий м'яч" та став найсильнішим футболістом планети

Українцям Олегу Блохіну та Ігорю Бєланову вдавалося виграти "Золотий м'яч". Перший це зробив у 1975 році, а другий - в 1986. А ось Андрій Шевченко став першим в історії незалежної України володарем "Золотого м'яча".

У 2004 році "Шеву" визнали найкращим футболістом планети. На той момент великий форвард "запалював" в італійському "Мілані".

У 2003 році Шевченко у фіналі Ліги чемпіонів забив переможний гол в серії післяматчевих пенальті й допоміг "Мілану" перемогти "Ювентус".

2004 - Руслан Федотенко виграв Кубок Стенлі

У 2004 році український хокеїст Руслан Федотенко виграв Кубок Стенлі у складі команди "Тампа". У вирішальній грі фінальної серії Руслан закинув переможну шайбу. А в 2009 році Федотенко ще раз виграв Кубок Стенлі, але вже у складі "Піттсбурга".

Наші за океаном прославляли Україну не лише в хокеї. Український баскетболіст Станіслав Медведенко двічі поспіль став чемпіоном НБА в складі "Лос-Анжелес Лейкерс" у 2001 та 2002 роках.

2004 - Історична бронзова медаль жіночої збірної з гандболу на Олімпіаді в Афінах

Жіноча збірна України з гандболу стала першою та єдиною вітчизняною командою з ігрових видів спорту, яка змогла виграти олімпійську нагороду.

Заслужений тренер України Леонід Ратнер привів українських дівчат до успіху. В поєдинку за бронзову медаль українки перемогли представниць Франції з рахунком 21:18.

2004 - Олена Костевич виграла першу з чотирьох олімпійських нагород

В Афінах-2004 Олена Костевич виграла золоту медаль й розпочала свою видатну кар'єру. Після цього Костевич стрімко йшла до статусу української олімпійської легенди. Після успіху в Греції, Олена двічі виграла бронзу на Олімпіаді в Лондоні-2012, а потім ще раз стала третьою на Іграх в Токіо-2020.

Костевич тричі була чемпіонкою Європи та один раз чемпіонкою світу. Серед українок більше олімпійських медалей, ніж вона, має лише Клочкова.

Власне, Костевич на правах зірки українського спорту була прапороносцем на відкритті Олімпіади в Токіо.

2006 - Збірна України з футболу потрапила у вісімку найкращих команд світу

Олег Блохін, очоливши збірну України вперше, пообіцяв неодмінно вивести команду на чемпіонат світу. Легенда футболу слово дотримав. Що ще більш приємно, українська збірна поїхала в Німеччину не туристами, а потужною командою. Попри те, що це був дебютний мундіаль для "синьо-жовтої" збірної, українські футболісти виступили дуже гідно.

На груповому етапі українці поступилися Іспанії, але обіграли Туніс й Саудівську Аравію. В 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті наша збірна перемогла Швейцарію. Основний час завершився з рахунком 0:0, а по пенальті 3:0 виграли українці. Олександр Шовковський став першим в історії воротарем, який не пропустив у серії післяматчевих пенальті.

До півфіналу команду Блохіна не пустили майбутні чемпіони світу. Італія перемогла українців з рахунком 3:0.

2008 - Ольга Харлан стала олімпійською чемпіонкою, а потім 6 разів виграла першість світу

Ольга Харлан - одна з найбільш титулованих спортсменок України. Наша фехтувальниця 6 разів тріумфувала на чемпіонатах світу та 8 разів на першості Європи. Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, бронзова та срібна призерка Ріо-2016, бронзова медалістка Лондона-2012 - послужний список Ольги вражає.

В української шаблістки є всі титули про які можна мріяти, але для повного комплекту Харлан хоче виграти золото Олімпіади в індивідуальному розряді, оскільки в Пекіні золота медаль була здобута в складі команди. Ользі 30 років і на момент Олімпіади в Парижі їй буде 33. Чому б не завершити кар'єру на такій позитивній ноті?

2008 - Ломаченко та Усик почали йти до вершин світового боксу

На Олімпіаді в Пекіні Василь Ломаченко у ваговій категорії до 57 кг виграв золоту медаль. На той момент 20-річний Василь став другим в історії України олімпійським чемпіоном з боксу. Першим був Володимир Кличко в Атланті-1996.

Ломаченко на Олімпійських іграх у Лондоні-2012 знову виграв золото. Тоді Василь був у категорії до 60 кг. Після шалених успіхів на аматорському рівні Ломаченко перейшов у професіонали.

У червні 2014 року Василь став чемпіоном світу за версію WBO у напівлегкій вазі (до 57,2 кг). Українець рішенням суддів здобув перемогу над американцем Гері Расселлом. Згодом Василь тричі захистив свій пояс WBO.

У 2016-му Василь встановив рекорд, ставши чемпіоном у двох вагових категоріях всього за сім поєдинків. Ломаченко став чемпіоном світу WBO у категорії до 59 кг, нокаутувавши пуерторіканця Романа Мартінеса.

Потом "Лома" став чемпіоном ще й у легкій вазі та зібрав відразу три титули.

Ломаченко був найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій за версією журналу "The Ring".

Кум Ломаченка Олександр Усик в 2012-му році теж став олімпійським чемпіоном в Лондоні. Після цього він разом з Василем подався у профі.

У 2018-му Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, завоювавши титули за версією WBO, WBC, IBF, WBA, The Ring. Усик став першим українцем, який отримав титул абсолютного чемпіона світу.

Наразі в Усика жодної поразки в профібоксі. 25 вересня на нього чекає бій всього життя з британцем Ентоні Джошуа.

2009 - "Шахтар" став переможцем Кубку УЄФА

У 2009 році "Шахтар" виграв останній Кубок УЄФА, адже після цього турнір перейменували на Лігу Європи. Донецький клуб став першим за часів незалежної України, який зміг завоювати єврокубок. Донеччани, яких тоді тренував Мірча Луческу, у фіналі Кубку УЄФА здолали німецький "Вердер" - 2:1. Гра тривала 120 хвилин і лише в овертаймі переможний м'яч за "гірників" забив бразилець Жадсон.

До "Шахтаря" серед українських клубів європейські трофеї вигравало лише "Динамо" за часів СРСР - у 1975 та 1986 році "біло-сині" перемагали у Кубку кубків, а у 1975 році динамівці стали володарями Суперкубку УЄФА.

Також "Шахтар" двічі грав у півфіналах Ліги Європи. В 2016 році донеччани поступилися "Севільї" та покинули турнір за крок до фіналу, а у 2020 році "гірники" програли міланському "Інтеру" й не потрапили до фіналу.

У 2015 році Україна впритул підібралася до ще однієї перемоги у цьому турнірі. "Дніпро" дивом пройшов груповий етап Ліги Європи і почав сенсаційно крокувати до фіналу в раунді плей-оф.

"Олімпіакос", "Аякс", "Брюгге", "Наполі" - таких солідних суперників дніпряни прибрали на шляху до фіналу. А у вирішальному протистоянні підопічні Мирона Маркевича драматично поступилися іспанській "Севільї" - 2:3.

Маркевич очолив "Дніпро", коли клуб почав вже страждати на відсутність фінансування. Тим ця історія більш сентиментальна. Приміром, Мирон Богданович по ходу тої єврокубкової кампанії зі своєї кишені видавав футболістам гонорари. Доволі непересічна ситуація навіть для українського футболу.

Капітан Руслан Ротань, зірка Євген Коноплянка, на якого вже тоді почали полювати топові європейські клуби, мотор команди Роман Зозуля, бомбардир Євген Селезньов - такий був кістяк тої душевної команди. А пісня Ляпіса Трубецького "Воины света" стала гімном "Дніпра" в тій євровесні.

2012 - Україна гостинно провела чемпіонат Європи-2012

У 2012 році вперше у своїй історії Україна стала господаркою престижного форуму. Наша країна провела спортивний турнір серйозного калібру - чемпіонат Європи з футболу.

Спільно з Польщею Україна була господаркою змагань. Поєдинки Євро-2012 приймали Київ, Львів, Донецьк й Харків.

На НСК "Олімпійський" в Києві відбувся фінал турніру, в якому збірна Іспанії розгромила Італію (4:0).

Цей турнір став останнім для Андрія Шевченка в якості футболіста. "Шева" оформив дубль у ворота Швеції й це допомогло команді Олега Блохіна вирвати вольову перемогу з рахунком 2:1. Втім, після цього були поразки французам (0:2) та англійцям (0:1). Збірна України не вийшла з групи, але для дебютного Євро це був непоганий результат.

А в 2018 році в Україні відбулася ще одна велика футбольна подія - Київ приймав фінал Ліги чемпіонів. На НСК "Олімпійський" в столиці України трапилася історична подія: мадридський "Реал" втретє поспіль виграв кубок Ліги чемпіонів. Іспанський клуб обіграв з рахунком 3:1 англійський "Ліверпуль". Після цієї гри геніальний Зінедін Зідан пішов з посади тренера "Реала".

2014 та 2018 - Українські біатлоністки та Олександр Абраменко стали олімпійськими чемпіонами

Золоті медалі на зимових Олімпійських іграх для України - це рідкість. За останні дві Олімпіади таких нагород було всього дві.

У 2014 році на зимовій Олімпіаді у російському Сочі збірна України у складі Олени Підгрушної, Валі Семеренко, Віти Семеренко та Юлії Джими виборола золото у командній естафеті.

А в 2018 році на зимових Іграх у Південній Кореї (Пхьончхан) Олександр Абраменко став першим олімпійським чемпіоном з фристайлу та єдиним, хто здобув нагороду на Олімпіаді-2018.

2016 - Юрій Чебан вдруге поспіль став олімпійським чемпіоном

Веслувальник Юрій Чебан на Олімпіаді-2016 здобув свою третю олімпійську медаль. У Пекіні-2008 наш каноїст виграв бронзу на дистанції 500 м, а у Лондоні-2012 став першим на 200 м.

У Ріо-2016 українець став олімпійським чемпіоном, повторивши успіх чотирирічної давнини.

Згадаймо також українську веслувальницю Інну Осипенко-Радомську, яка виграла бронзу в Афінах-2004, золото в Пекіні-2008, а також дві срібні нагороди в Лондоні-2012. Осипенко-Радомська, як і Костевич з Харлан, теж має 4 олімпійські медалі й поступається лише Клочковій. Зазначимо, що в Осипенко-Радомської є ще і п'ята медаль з Ріо-2016, але вона її здобула під прапором Азербайджану.

2016 - Тріумф Олега Верняєва

Окрім Чебана, золото в Ріо вдалося здобути лише гімнасту Олегу Верняєву у змаганнях на брусах. Він став одним з небагатьох українських спортивних гімнастів з двома олімпійськими нагородами, одна з яких - золота.

На тій самій Олімпіаді Олег виборов срібло у багатоборстві. До того ж Верняєв є шестиразовим чемпіоном Європи, а також чемпіоном світу в 2014 році.

У 2020 році Верняєв повторив рекорд Ольги Харлан - він вдванадцате був визнаний найкращим спортсменом місяця в Україні.

Ще один українець Валерій Гончаров був олімпійським чемпіоном зі спортивної гімнастики в Афінах (на брусах). Також Гончаров брав срібло в Сіднеї-2000 у команді. На відміну від Верняєва, у Гончарова немає титулів чемпіона світу чи Європи, але Валерій був удостоєний свого часу титулу "містер Простір" за виконання три сальто Ковача поспіль. До того ж Гончаров - єдиний український гімнаст, який виборов тричі поспіль нагороди Фіналу Кубка світу.

А українець Рустам Шаріпов у 1996 році виборов золото у спортивній гімнастиці на брусах та бронзу у команді. Також в його активі золото у 1992 році у складі Об'єднаної команди.

2016 - Українські паралімпійці на увесь світ показали волю до перемоги

Паралімпійська збірна України у Ріо-де-Жанейро здобула 117 нагород. Це третій результат в загальному заліку Паралімпіади. Наша команда здобула рекордні 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород. Україна зокрема випередила США (115 медалей), а пропустила вперед лише збірні Китаю (239 медалей) та Великобританії (147 нагород).

Українці традиційно потужно виступають на Паралімпіадах, а тому чекаємо успіху і на Іграх в Токіо.

2018 - Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі в одиночному розряді

Тенісистка Еліна Світоліна стала першою українкою, яка перемогла на Підсумковому турнірі в одиночному розряді в Сінгапурі. У фіналі українка в непростому протистоянні обіграла американку Слоан Стівенс. Еліна змогла "закамбечити" й виграла з рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Це дозволило Світоліній стати третьою ракеткою світу.

Окрім того, Світоліна увійшла в історію, у 2021 році завоювавши для України першу олімпійську медаль у тенісі.

Також варто згадати українця Андрія Медведєва, котрий в 1999 році дійшов до фіналу турніру серії "Великого шолому", ставши першим українцем, якому підкорилася ця висота. На шляху до фіналу Ролан Гаросу Медведєв обіграв феноменального Піта Сампраса. А у фіналі Андрій вів з рахунком 2:0 проти легендарного Андре Агассі. Втім, Медведєв той фінал програв з рахунком 2:3. Але враховуючи, що на той момент Андрій замикав першу сотню світового рейтингу, то його успіх був шаленим. Це Медведєву дозволило повернутися у топ-50.

2018 - Дар'я Білодід встановила світовий рекорд

Дзюдоїстка Дар’я Білодід у 2018 році у віці 18 років і 11 місяців стала наймолодшою в історії дворазовою чемпіонкою світу серед дорослих. Це нечуваний успіх, який вже зробив її однією з найбільш видатних дзюдоїсток світу. Можна лише уявити, які звитяги її чекають попереду.

Дар'я вже стала бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо. Майбутнє українського дзюдо в надійному кімоно!

2019 - Молодіжна збірна України стала чемпіоном світу з футболу

Юніорська збірна України (U-20) стала чемпіоном світу з футболу. У фіналі наші хлопці обіграли збірну Південної Кореї з рахунком 3:1. Дубль оформив нападник "Динамо" Владислав Супряга, а ще один гол на рахунку Гєоргія Цитаїшвілі, контракт якого теж належить динамівцям.

На шляху до фіналу у раунді плей-оф Україна виграла в Панами, Колумбії та Італії. Тренував цих чемпіонів Олександр Петраков, який цього літа нарешті дочекався свого шансу очолити національну збірну України.

Варто також згадати тріумф нашої збірної на чемпіонаті Європи серед юнаків віком до 19 років. У 2009 році Юрій Калітвінцев тренував юніорів і привів їх до чемпіонства на континентальній першості. Збірна України була господарем турніру. І на цих домашніх для себе змаганнях наші футболісти перемогли. У фіналі "жовто-сині" здолали збірну Англії з рахунком 2:0. Лідером тої команди був відомий півзахисник "Динамо" Денис Гармаш, який відкрив рахунок у фіналі.

2021 - Чвертьфінал Євро-2020

Збірна України з футболу на чолі з Андрієм Шевченком потрапила до вісімки найсильніших команд Європи. Ці спогади ще свіжі у пам'яті, але все одно хочеться з ностальгією це згадувати. Гольову перестрілку з Нідерландами, нервову перемогу з македонцями, ще більш валідольні хвилини, коли вирішувалася доля того, а чи вийдемо ми до плей-оф - все це хочеться згадувати, бо це викликає посмішку на обличчі.

Ну а вишенькою на торті став гол Артема Довбика у ворота збірної Швеції. Все це свіжі сторінки нашої історії. І навіть розгромна поразка в чвертьфіналі англійцям не стала катастрофою. Збірна України приїхала додому немов герої.

2021 - Єдине золото в Токіо на рахунку Жана Беленюка

На Олімпіаді в Токіо Україна завоювала лише одну золоту медаль, і тим ціннішою є ця нагорода. Впасти кудись ближче до підвалу медального заліку Україні не дозволив борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який впевнено виграв золоту медаль.

В активі Беленюка також срібло Олімпіади в Ріо, два золота на чемпіонатах світу і три на чемпіонатах Європи. Він, безумовно, вписав своє ім'я в список видатних українських атлетів.

Бонус. Василь Вірастюк та Олексій Новіков

Змагання стронгменів не належать до спорту в його класичних проявах - ви не побачите стронгменів з медалями Олімпійських ігор, багато ким ці змагання сприймаються більше як шоу. Але ми не можемо не згадати, що відразу два українця ставали найсильнішими людьми планети.

У 2004 році титул "Найсильніша людина світу" виграв Василь Вірастюк, а в 2020 році найсильнішою людиною планети став Олексій Новіков.

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