У Житомирі зібралися команди, щоб розіграти дві путівки у фінал групового етапу.

Сьогодні у Житомирі стартував другий тур чемпіонату України з футзалу серед дітей U-11.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

Під час урочистого відкриття учасників турніру привітали начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Ірина Ковальчук, гравець національної збірної України з футзалу Віталій Дзюба.

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Також свою майстерність вболівальникам турніру продемонстрував багаторазовий призер чемпіонатів та турнірів України з футбольного фрістайлу, учасник чемпіонатів світу, представник команди «Укрфрістайл» Ігор Самодед.

"Житомирський "Фенікс-Атлет" переміг команду Вінниці з рахунком 6:1. Житомир ІнБев-Junior цього дня поступився лідеру групи, команді "Явір-Олімп" з рахунком 3:7.З семи команд, які грали на старті у Вінниці, на другий тур з'явилися лише чотири, в тому числі і дві місцеві – «ІнБев-Junior» та "Фенікс-Атлет",- сказано у повідомленні.