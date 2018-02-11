Збірна України з карате завоювала чотири медалі на етапі Серії А в Іспанії

На рахунку українців два золота та дві бронзи.

10-11 лютого в Гвадалахарі (Іспанія) пройшов перший турнір Series A, яку з цього року проводить Всесвітня федерація карате (WKF), де збірна України здобула чотири нагороди – дві золоті та дві бронзові нагороди, повідомили УНІАН в прес-службі Української федерації карате.

Свій клас підтвердили провідні каратисти країни – Станіслав Горуна й Валерій Чоботар (переможці), Аніта Серьогіна й Анастасія Степашко (призерки). Підкреслимо, що всі вони входять до топ-10 світового рейтингу в своїх вагових категоріях.

В турнірах Серії А, на відміну від Прем’єр-ліги, де змагаються лише спортсмени зі світової топ-100, можуть брати участь всі спортсмени WKF. Участь в них також, як і в турнірах Прем’єр-ліги, важлива для здобуття рейтингових очок, що має велике значення для потрапляння на Олімпіаду 2020 в Токіо.

Всі представники України змагалися в Парижі в категорії куміте (сутички). Стас Горуна, другий номер світового рейтингу в вазі -75 кг, почав турнір з розгрому суперника з Італії – 9:0. В другому колі львів’янин здолав дуже небезпечного угорця Габора Харшпатакі – 5:4, а потім був черговий розгром – шотландцеві Грегу Андерсону (6:0). Далі Стас переміг японця Ріоту Накамуру (2:1), в бою за вихід до фіналу з тим же рахунком здолав турка Нечаті Пінарбасі, а в фіналі впевнено переміг Матіаса Фуентеса з Чилі – 6:3. Нагадаємо, що на етапі Прем’єр-ліги в Парижі Стас відкрив сезон бронзовою нагородою. І ось – друга медаль поспіль.

Валерій Чоботар, шостий номер рейтингу WKF у вазі -84 кг, пройшов свій турнірний шлях наступним чином. Боєць з Чернівців послідовно переміг суперників з Азербайджану (4:0), Бельгії (9:7), Італії (5:1). Потім були перемоги над турком Угуром Акташем (5:2) та аргентинцем Мігелем Амаргосом (2:0). В фіналі Валерій здолав Даніяра Юлдашева з Казахстану – 3:1.

Аніта Серьогіна, третій номер світового рейтингу в вазі -61 кг, перемогла суперниць з Іспанії (2:1), Ізраїлю (4:0) та Мексіки (1:0). Але в четвертому колі за рахунку 0:0 спортсменка з Чорноморську поступилася туркені Мерве Чобан. У втішальних сутичках Аніта перемогла росіянку Анну Родіну (3:0) та в бою за бронзу – єгиптянку Дахаб Алі (2:1).

Анастасія Степашко, третій номер рейтингу WKF у вазі 68+ кг, всуху перемогла суперниць з Норвегії (3:0), Хорватії (2:0) та Німеччини (4:0). Потім за рівного рахунку 1:1 одеситка програла майбутній чемпіонці турніру Лаурі Паласіо з Іспанії, яка здобула свій бал першою. А в бронзовому фіналі Анастасія також при нічийному рахунку 0:0 суддівським рішенням (хантей) перемогла Лору Ціллер з Австрії.

Радість успіху зі спортсменами розділили їх тренери: Антон Нікулін (тренер Горуни), Олександр Пікулін (тренер Чоботаря), Олександр Тонкошкур (тренер Серьогіної) та Ігор Негатуров (тренер Степашко).

Результати виступів українських каратистів у Гвадалахарі виглядають таким чином.

Жінки.

-50 кг Катерина Крива – 1 бій, Анна Проценко – 1 бій

-55 кг Анжеліка Терлюга – 4 бої

-61 кг Аніта Серьогіна – бронза, 6 боїв

-68 кг Галина Мельник – 1 бій

68+ кг Анастасія Степашко – бронза, 5 боїв

Чоловіки.

-60 кг Олег Філіпович – 3 бої

-67 кг Денис Копитко – 4 бої, Гнат Пак – 2 бої

-75 кг Станіслав Горуна – золото (6 боїв), Різван Талібов – 1 бій

-84 кг Валерій Чоботар – 6 боїв, Сергій Пінчук – 3 бої, Олександр Розенберг – 2 бої

84+ кг Ярослав Горуна – 2 бої

Треба відзначити, що завдяки підтримки з боку держави, яку карате почало отримувати як олімпійський вид спорту, збірна України літала на змагання до Гвадалахари літаком. Можливо, це також позитивно вплинуло на підсумковий результат.

Цього року в календарі WKF чотири турніри Серії А (Series A). Наступний пройде в Зальцбургу (Австрія) 2-4 березня.

Наступним великим стартом кращих українських каратистів стане етап Прем’єр-ліги в Дубаї, який пройде 16-18 лютого.