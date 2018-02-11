Португалія вперше виграла чемпіонат Європи з футзалу

У драматичному фіналі португальці обіграли іспанців.

На чемпіонаті Європи з міні-футболу відбувся фінальний матч між збірними Іспанії та Португалії. Португалія вперше в історії виграла чемпіонат Європи, здобувши перемогу у вирішальній грі - 3:2.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Португальці виграли в овертаймі, забивши переможний гол на останній хвилині з пенальті.

Іспанці були чинними чемпіонами Європи, загалом же вони вигравали чемпіонат сім разів.

У матчі за третє місце Росія обіграла Казахстан - 1:0 - і завоювала бронзу.

Нагадаємо, збірна України залишила турнір в 1/4 фіналу, програвши іспанцям.