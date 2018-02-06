У Львові помер 28-річний чемпіон світу зі змішаних єдиноборств

16:05, 06 лютого 2018
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Поховання Слюсарчука відбудуться Тернополі / фото te.20minut.ua

Як повідомляє видання «Тернополяни», попередня причина смерті спортсмена – серцевий напад.

Повідомляється, що поховання Слюсарчука відбудуться Тернополі.

Ігор Слюсарчук – один із найвідоміших бійців з фрі-файту в Україні. Він двічі ставав чемпіоном світу у своєму виді спорту.

Протягом своєї кар’єри, спортсмен провів 31 поєдинок, отримавши 22 перемоги, 15 з яких – нокаутом.

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Теги: #помер Ігор Слюсарчук#змішані єдиноборства