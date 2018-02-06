У Львові помер 28-річний чемпіон світу зі змішаних єдиноборств
16:05, 06 лютого 2018Інше
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Протягом своєї кар’єри, спортсмен провів 31 поєдинок, отримавши 22 перемоги, 15 з яких – нокаутом.
Поховання Слюсарчука відбудуться Тернополі / фото te.20minut.ua
Сьогодні зранку у Львові помер 28-річний боєць змішаних видів єдиноборств Ігор Слюсарчук.
Як повідомляє видання «Тернополяни», попередня причина смерті спортсмена – серцевий напад.
Повідомляється, що поховання Слюсарчука відбудуться Тернополі.
Ігор Слюсарчук – один із найвідоміших бійців з фрі-файту в Україні. Він двічі ставав чемпіоном світу у своєму виді спорту.
Протягом своєї кар’єри, спортсмен провів 31 поєдинок, отримавши 22 перемоги, 15 з яких – нокаутом.
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