У Львові помер 28-річний чемпіон світу зі змішаних єдиноборств

Протягом своєї кар’єри, спортсмен провів 31 поєдинок, отримавши 22 перемоги, 15 з яких – нокаутом.

Сьогодні зранку у Львові помер 28-річний боєць змішаних видів єдиноборств Ігор Слюсарчук. Як повідомляє видання «Тернополяни», попередня причина смерті спортсмена – серцевий напад. Повідомляється, що поховання Слюсарчука відбудуться Тернополі. Ігор Слюсарчук – один із найвідоміших бійців з фрі-файту в Україні. Він двічі ставав чемпіоном світу у своєму виді спорту. Протягом своєї кар’єри, спортсмен провів 31 поєдинок, отримавши 22 перемоги, 15 з яких – нокаутом.

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