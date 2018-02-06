Капітан збірної України з біатлону Підгрушна вирушила на Олімпіаду в Пхьончхан

Наша спортсменка, яка знаходиться не в найкращій формі, може бути запасною на цих Іграх.

Капітан української жіночої збірної з біатлону Олена Підгрушна вирушила до Кореї, повідомляє UA:Біатлон.

Вже за три дні у корейскому Пхьончхані пройде урочиста Церемонія відкриття Зимових олімпійських ігор-2018, а за чотири - такі довгоочікувані біатлонні змагання.

Раніше повідомлялося, що Підгрушна може поїхати на Олімпійські Ігри як запасна спортсменка. Про це повідомив президент Федерації біатлону Володимир Бринзак: “Розглядаємо такий варіант, що Олена на Олімпіаді буде запасною. Причина – її стан здоров’я. Вона мало тренувалась у Рупольдингу через хворобу. Потім переїхала до Італії в Ріднау, але там також не тренувалася. Зараз вона у Києві, відвідує лікарів. Чи зможе вона підготуватись до Ігор – питання".

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2018 відбудуться з 9-го по 25 лютого.