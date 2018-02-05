Світоліна зберегла 3-є місце у рейтингу WTA, Костюк вперше увійшла в топ-200
Офіційний сайт WTA опублікував оновлений рейтинг кращих тенісисток планети. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою 3-є місце в реєстрі. Ще одна українка Леся Цуренко також залишилася на своєму колишньому 40-му місці.
Катерина Козлова після виходу у фінал турніру WTA в Тайбеї піднялася на 20 позицій і тепер посідає 65-ту сходинку. Вона встановила особистий рекорд – раніше її найвища позиція була 71-а.
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15-річна Марта Костюк після перемоги на турнірі ITF у Берні піднялася відразу на 58 рядків і вперше в кар'єрі потрапила у топ-200 рейтингу WTA.
Рейтинг WTA (05.02.2018):
1 (1). Каролін Возняцкі (Данія) – 7965 очок
2 (2). Симона Халеп (Румунія) – 7715
3 (3). Еліна Світоліна (Україна) – 5835
4 (4). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 5690
5 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) – 5445
6 (6). Єлена Остапенко (Латвія) – 5000
7 (7). Каролін Гарсія (Франція) – 4495
8 (8). Вінус Вільямс (США) – 4278
9 (9). Анжелік Кербер (Німеччина) – 3031
10 (12). Юлія Гергес – 2900
...40 (40) Леся Цуренко (Україна) – 1260
...65 (85) Катерина Козлова (Україна) – 922
...80 (80) Катерина Бондаренко (Україна) – 818
...185 (243) Марта Костюк (Україна) – 308