Світоліна зберегла 3-є місце у рейтингу WTA, Костюк вперше увійшла в топ-200

15-річна українська тенісистка Марта Костюк зробила ривок на більш ніж на 50 позицій.

Офіційний сайт WTA опублікував оновлений рейтинг кращих тенісисток планети. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою 3-є місце в реєстрі. Ще одна українка Леся Цуренко також залишилася на своєму колишньому 40-му місці.

Катерина Козлова після виходу у фінал турніру WTA в Тайбеї піднялася на 20 позицій і тепер посідає 65-ту сходинку. Вона встановила особистий рекорд – раніше її найвища позиція була 71-а.

Читайте також15-річна тенісистка Березня Костюк виграла свій другий дорослий турнір в кар'єріКатерина Бондаренко залишилася на 80-му місці.

15-річна Марта Костюк після перемоги на турнірі ITF у Берні піднялася відразу на 58 рядків і вперше в кар'єрі потрапила у топ-200 рейтингу WTA.

Рейтинг WTA (05.02.2018):

1 (1). Каролін Возняцкі (Данія) – 7965 очок

2 (2). Симона Халеп (Румунія) – 7715

3 (3). Еліна Світоліна (Україна) – 5835

4 (4). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 5690

5 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) – 5445

6 (6). Єлена Остапенко (Латвія) – 5000

7 (7). Каролін Гарсія (Франція) – 4495

8 (8). Вінус Вільямс (США) – 4278

9 (9). Анжелік Кербер (Німеччина) – 3031

10 (12). Юлія Гергес – 2900

...40 (40) Леся Цуренко (Україна) – 1260

...65 (85) Катерина Козлова (Україна) – 922

...80 (80) Катерина Бондаренко (Україна) – 818

...185 (243) Марта Костюк (Україна) – 308