Українські каратисти здобули дві бронзи на турнірі Прем`єр-ліги в Парижі

Медалі на рахунку Анжеліки Терлюги та Станіслава Горуни.

В Парижі пройшов перший турнір серії Karate 1 Premier League, яку проводить Всесвітня федерація карате (WKF), де збірна України здобула дві бронзові нагороди, повідомили УНІАН в прес-службі Української федерації карате.

Відзначилися наші лідери Анжеліка Терлюга та Станіслав Горуна.

В турнірах Прем'єр-ліги можуть брати участь спортсмени, які входять до топ-100 рейтингу WKF. Участь в них важлива для здобуття рейтингових очок, що має велике значення для потрапляння на Олімпіаду-2020 в Токіо.

Всі представники України змагалися в Парижі в категорії куміте (сутички). Анжеліка Терлюга, перший номер світового рейтингу в вазі -55 кг, перемогла суперниць з Люксембургу (4:1) та Сербії (1:0), але в третьому колі поступилася Джефрі Крішнан Сальні з Малайзії (2:3). Оскільки малайзійська каратистка дісталася фіналу, Анжеліка отримала можливість поборотися за бронзу через втіш альні сутички. Одеситка здолала італійку Франческу Кавалларо (2:0), а в бронзовому фіналі перемогла свою стару суперницю титуловану Сару Кардін (Італія) – 1:0.

Стас Горуна, другий номер світового рейтингу в вазі -75 кг, виграв у суперника з Казахстану (3:0), а потім поступився японцеві Кену Нішімурі (3:4). Завдяки проходу Нішімури до фіналу, Стас почав боротьбу за бронзу. З однаковим рахунком 3:0 львів’янин переміг спортсменів з Німеччини, Туреччини та Франції. А в двобою за бронзову медаль здолав іранця Хасана Ебрахіма – 5:3.

Радість успіху зі спортсменами розділили їх тренери – Денис Морозов та Антон Нікулін відповідно.

За крок від медалі зупинився Андрій Торошанко (-84 кг). 19-річний киянин переміг суперників з Туреччини (3:1), Росії (1:0) та Нідерландів (1:1), а потім програв Ахмеду Ель-Масрі з Єгипту (0:1). Отримавши можливість позмагатися за бронзу, Андрій розтрощив суперника з Іспанії (8:3), проте в бронзовому фіналі поступився екс-чемпіону світу Кенжі Грійону з Франції (3:4). П’яте місце – високе досягнення молодого спортсмена, вихованця тренера Миколи Сіраковського.

Результати виступів українських каратистів у Парижі виглядають таким чином.

Жінки.

-50 кг Катерина Крива – 2 бої

-55 кг Анжеліка Терлюга – бронза (5 боїв), Анастасія Мястковська – 2 бої

-61 кг Аніта Серьогіна – 2 бої

-68 кг Галина Мельник – 3 бої, Катерина Бігич - 1 бій

68+ кг Анастасія Степашко – 3 бої

Чоловіки.

-60 кг Ігор Угніч – 2 бої, Олег Філіпович – 1 бій, Віктор Стефанюк – 1 бій

-67 кг Євген Дишловенко – 1 бій

-75 кг Станіслав Горуна – бронза (6 боїв), Ігор Попович – 1 бій

-84 кг Андрій Торошанко – 5-е місце (5 боїв), Валерій Чоботар – 2 бої, Костянтин Цимбал – 1 бій

84+ кг Ярослав Горуна – 1 бій

Цього року в календарі WKF сім турнірів Прем'єр-ліги. Наступний старт після Парижа – Дубай, 16-18 лютого.