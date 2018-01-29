Світоліна повернула собі звання третьої ракетки світу

Відкриття українського тенісу 15-річна Марта Костюк зробила стрибок з 521-го місця на 243-є.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток. Українка Еліна Світоліна, яка кілька днів тому вперше в кар'єрі вийшла до 1/4 фіналу Australian Open, повернула собі третю сходинку. Таким чином Еліна повторила своє найкраще досягнення в рейтингу.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Лідером світового рейтингу стала чемпіонка Australian Open Каролін Возняцкі з Данії, яка повернулася на перше місце через шість років. Це рекордний інтервал за всю історію рейтингу. Румунка Симона Халеп опустилася відповідно на друге місце.

Відзначимо прогрес інших українських тенісисток. Леся Цуренко піднялася на 40-е місце з 43-го. Катерина Бондаренко стала 80-ю ракеткою світу (була 94-ю). Катерина Козлова – 85-а.

15-річна Марта Костюк, яка сенсаційно вийшла в третє коло Australian Open, зробила стрибок з 521-го місця на 243-е.