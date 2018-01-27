Підручний зберіг 8-е місце в гонці переслідування ЧЄ з біатлону

14:46, 27 січня 2018
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telegraf.com.ua

В італійському Ріднау завершилася чоловіча гонка переслідування чемпіонату Європи з біатлону, за підсумками якої свого місце у 10-ці найсильніших зберіг українець Дмитро Підручний, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець, який стартував на 8-му місці за підсумками спринту, зберіг свою позицію.

По ходу дистанції наш спортсмен допустив 4 промахи на вогневих рубежах і підсумкове відставання від переможця склало 1 хвилину 38,7 секунди.

У свою чергу, Артем Прима, який напередодні у спринті зайняв 5-е місце, сьогодні втратив кілька позицій і фінішував 12-м У нього також 4 промахи і 1 хвилина 49,1 секунди відставання.

А ось Русан Ткаленко з 36-го місця у спринті перемістився на 40-е в гонці переслідування. На його рахунку 7 промахів і 5 хвилин 28,4 секунди відставання.

Сергій Семенов, який у спринті посів 29-е місце, сьогодні не стартував у гонці переслідування.

Гонку виграв росіянин Олександр Логінов, який випередив найближчих переслідувачів срібного призера Красіміра Анєва з Болгарії та ще одного росіянина Євгена Гаранічева, який завоював "бронзу".

Пізніше сьогодні також відбудеться жіноча гонка переслідування. Першою на дистанцію за підсумками спринту вийде новоспечена чемпіонка Європи українка Ірина Варвинець.

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Теги: #біатлон Підручний ЧЄ#біатлон ЧЄ збірна України