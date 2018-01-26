Українка Варвінець стала чемпіонкою Європи з біатлону у спринті

Наша спортсменка жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах і швидко проїхала по дистанції.

В італійському Ріднау завершилася спринтерська гонка чемпіонату Європи з біатлону, в якій переможницею стала українка Ірина Варвінець, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка не допустила жодного промаху при стрільбі, подолавши дистанцію за 20 хвилин 54,1 секунди.

Українка на 12,5 секунди випередила француженку Хлої Шевальє (1 промах). Замкнула топ-3 японка Фуюко Тачізаки - 0 промахів, 15,5 секунди відставання.

16-е місце посіла Надія Бєлкіна. Яна Бондар була однією з найшвидших на трасі, проте 3 промахи не дозволили їй піднятися вище 23-го місця. Могла поборотися за топ-10 Юлія Журавок, однак вона запізнилася на старт і отримала хвилину штрафу - 44-е місце. Без неї українка показала б 11-й результат. Марія Панфілова зайняла 42-е місце.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні два українські біатлоністи увійшли в Топ-10 чоловічий спринтерської гонки.

ЧЄ продовжиться в суботу чоловічою і жіночою гонками переслідування, а завершиться у неділю - двома естафетами.