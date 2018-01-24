Українка Журавок програла пів-секунди в боротьбі за бронзову медаль ЧЄ з біатлону

В італійському Риднау завершилася жіноча індивідуальна гонка чемпіонату Європи з біатлону, в якій українки Юлія Журавок та Ірина Варвінець зайняли 4-5 місця, повідомляє офіційний сайт змагань.

При цьому, Журавок відстала від росіянки Сливко, що завоювала бронзову медаль, всього на 0,5 секунди.

Переможницею гонки стала Хлое Шевальє з Франції, яка з одним промахом і додатковою хвилиною штрафу показала результат 46 хвилин 32,9 секунди. Друге місце на рахунку італійки Алексії Руннгалдьдієр - 0 промахів, - 47,7 секунди відставання, третє - у Вікторії Сливко - 0, 55,9 секунди відставання.

Журавок відстала від переможниці, відповідно, на 56,4 секунди, а Варвінець (з одним промахом), на 1 хвилину, 07,6 секунди. Таким чином, якби не прикра осічка на останньому вогневому рубежі, наша спортсменка могла б претендувати на 2-е місце.

Ще одна українка Надія Бєлкіна посіла 19-е місце (2 промахи) - 4 хвилини 03,6 секунди відставання,Ольга Абрамова - 29-е - 5 промахів, 5 хвилин 24,0 секунди відставання, Яна Бондар - 46-я - 6 промахів, 6 хвилин, 30,8 секунди відставання, Марія Панфілова - 64-я - 6 промахів, 8 хвилин 10,7 секунди відставання.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні чоловіча збірна України провалила індивідуальну гонку.

Чемпіонат Європи з біатлону проходить в Ріднау з 24 по 28 січня.