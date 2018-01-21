Українські біатлоністки не потрапили в Топ-10 мас-старту етапу Кубка світу

В Антхольці (Італія) завершилася гонка мас-старт етапу Кубка світу з біатлону, в якій кращою з українок виявилася Валентина Семеренко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка допустила один промах на вогневому рубежі і фінішувала з відставанням в 1 хвилину 06,4 секунди відставання від лідера.

Віта Семеренко фінішувала 22-й з 3 промахами і відставанням від лідера на 1 хвилину 57 секунд рівно, а Юлія Джима - 28-й з 30 учасниць - 5 промахів і 5 хвилин 08,2 секунди відставання.

Переможницею сьогоднішньої гонки стала Дар'я Домрачева з Білорусі, яка з 1 промахом і штрафним колом подолала дистанцію за 40 хвилин 23,9 секунди. Анастасія Кузьміна зі Словаччини відстала від переможниці на 11,9 секунди - 3 промахи, Кайса Маккарайнен з Фінляндії - на 16,2 секунди, 4 промахи.

Етап Кубка світу з біатлону в Антхольці завершиться сьогодні чоловічим мас-стартом. На жаль, українці в Топ-30 кращих біатлоністів не потрапили і в гонці приймати участь не будуть.