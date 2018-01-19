Світоліна розгромила співвітчизницю Костюк і вперше в кар'єрі вийшла в четвертий раунд чемпіонату Австралії

В рамках третього кола Відкритого чемпіонату Австралії відбулося українське дербі, в якому взяли участь четверта ракетка світу Еліна Світоліна і 15-річна Марта Костюк, що вперше виступає на "дорослому" турнірі "Великого шолому".

У третьому раунді Світоліна обіграла свою співвітчизницю, сенсацію турніру Марту Костюк з рахунком 6:2, 6:2.

Еліна Світоліна вперше пробилася в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.