Світоліна розгромила співвітчизницю Костюк і вперше в кар'єрі вийшла в четвертий раунд чемпіонату Австралії

07:54, 19 січня 2018
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У третьому раунді Світоліна обіграла свою співвітчизницю, сенсацію турніру Марту Костюк з рахунком 6:2, 6:2.

Світоліна виграла другий матч на цьогорічному Відкритому чемпіонаті Австралії / Reuters

В рамках третього кола Відкритого чемпіонату Австралії відбулося українське дербі, в якому взяли участь четверта ракетка світу Еліна Світоліна і 15-річна Марта Костюк, що вперше виступає на "дорослому" турнірі "Великого шолому".

У третьому раунді Світоліна обіграла свою співвітчизницю, сенсацію турніру Марту  Костюк з рахунком 6:2, 6:2.

Еліна Світоліна вперше пробилася в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

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Теги: #Світоліна Костюк чемпіонат Австралії теніс