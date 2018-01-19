Світоліна розгромила співвітчизницю Костюк і вперше в кар'єрі вийшла в четвертий раунд чемпіонату Австралії
07:54, 19 січня 2018Інше
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У третьому раунді Світоліна обіграла свою співвітчизницю, сенсацію турніру Марту Костюк з рахунком 6:2, 6:2.
REUTERS
В рамках третього кола Відкритого чемпіонату Австралії відбулося українське дербі, в якому взяли участь четверта ракетка світу Еліна Світоліна і 15-річна Марта Костюк, що вперше виступає на "дорослому" турнірі "Великого шолому".
У третьому раунді Світоліна обіграла свою співвітчизницю, сенсацію турніру Марту Костюк з рахунком 6:2, 6:2.
Еліна Світоліна вперше пробилася в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.
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