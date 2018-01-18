Українки не потрапили в Топ-20 спринтерської гонки етапу КС з біатлону в Антхольці

В Антхольці (Італія) завершилася перша гонка етапу Кубка світу з біатлону - жіночий спринт, у якій жодна з українок не потрапила в 20-ку найсильніших, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найкраща з наших - Віта Семеренко, в підсумковому протоколі розташувалась на 22-му місці, з відставанням від переможниці в 1 хвилину 21.1 секунди. 32-ю за підсумками гонки стала Ірина Варвінець (+1:39.9), 64-ю - Валентина Семеренко (+2:37.1), а 74-ю - Ольга Абрамова (+2:46.8).

При цьому, у Віти Семеренко і Варвінець було лише по 1 промаху на вогневих рубежах, у Валентини Семеренко - 2, а у Абрамової - 3.

Переможницею гонки стала норвежка Тірілл Екхофф, яка подолала дистанцію за 21 хвилину 05.3 секунди. На 12 секунд рівно від неї відстала Лаура Дальмайєр з Німеччини, на 20,6 секунди - Вероніка Віткова з Чехії. Чемпіонка та призерки жодного разу не схибили на вогневих рубежах.

Етап КС в Антхолдьце продовжиться в п'ятницю чоловічою спринтерською гонкою.