КНДР хоче взяти участь у зимових Паралімпійських іграх

Північна Корея запропонувала відправити своїх спортсменів на зимові Паралімпійські ігри, які відбудуться в південнокорейському Пхьончхані з 9 по 18 березня. Про це представники делегації КНДР заявиливу середу, 17 січня, під час переговорів між делегаціями країн у прикордонному пункті Пханмунджом.

"Північна Корея поінформувала Південну про свій план відправити делегації на зимові Олімпійські та зимові Паралімпійські ігри", - заявив представник міністерства об'єднання Південної Кореї, повідомляє DW.

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Делегації продовжують обговорювати формат та умови участі КНДР в зимових Олімпійських іграх, які пройдуть в Пхьончхані з 9 по 25 лютого. Зокрема, сторони вивчають можливість виставити на Олімпіаді спільну жіночу команду з хокею та пройти під час церемонії відкриття під спільним прапором замість національних, інформує агенція AP.

Крім того, Північна Корея планує відправити на Олімпіаду групу підтримки із 230 людей, повідомили в міністерстві об'єднання Південної Кореї. Зустріч у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК), на якій мають визначити деталі участі КНДР в Олімпіаді, відбудеться 20 січня в Лозанні.

Нагадаємо, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав до покращення відносин із Південною Кореєю у своїй промові з нагоди початку нового року. Він побажав Сеулу успішного проведення зимових Олімпійських ігор, а також заявив, що КНДР має намір взяти у цих змаганнях участь. Ці плани делегація КНДР підтвердила 9 січня на перших за понад два роки переговорах між представниками урядів обох держав.

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