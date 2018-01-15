На відкритті Олімпіади-2018 може бути піднятий прапор об'єднаної Кореї

На відкритті зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані може бути піднятий прапор об'єднаної Кореї в тому випадку, якщо сторонам - Республіці Корея і КНДР - вдасться домовитися про спільну участь спортсменів в окремих дисциплінах. Про це в понеділок заявив міністр спорту Південної Кореї Чон Хван, повідомляє 112.ua з посиланням на агентство Yonhap.

За його словами, мова йде про білий прапор, на якому синім кольором зображено Корейський півострів без територіальних кордонів двох держав.

"Дискусія триває, але прапор об'єднаної Кореї буде піднято на відкритті, коли буде узгоджено спільний вихід", - заявив він.

Читайте такожМОК про намір КНДР поїхати на Олімпіаду: це великий крок вперед для олімпійського духуКрім того, у понеділок в прикордонному селі Панмунджом пройшли переговори з участю представників обох Корей, де обговорювалася участь в Іграх спортсменів з КНДР і відправка в Пхенчхан групи північнокорейських артистів для участі в урочистих заходах.

Парламентери обговорили деталі можливого виступу художньої трупи з КНДР, а інші питання, в тому числі участь в ОІ-2018 фігуристів з КНДР і спільної жіночої збірної з хокею, сторони планують розглянути під час наступних етапів переговорного процесу.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про те, що країна збирається направити свою національну збірну на зимові Олімпійські ігри, які пройдуть в лютому в південнокорейському Пхенчхані. Також Кім Чен Ин підкреслив необхідність поліпшення відносин з Південною Кореєю. У свою чергу офіційний Сеул запропонував КНДР провести переговори на високому рівні.

Пізніше КНДР вперше за два роки відновила спеціальну телефонну лінію екстреного зв'язку з Південною Кореєю у прикордонному пункті Пханмунджом.