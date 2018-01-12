Офіційний сайт Australian Open назвав Світоліну росіянкою

17:20, 12 січня 2018
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Редактори офіційного сайту турніру допустили неприємний конфуз.

Редактори офіційного сайту Відкритого чемпіонату Австралії не знають національної приналежності четвертої ракетки світу Еліни Світоліної.

У матеріалі про жеребкування турніру найсильнішу тенісистку України Еліну Світоліну, що отримала на Australian Open четвертий номер посіву, назвали росіянкою, повідомляє Sport Arena.

Ця помилка, незважаючи на активне невдоволення фанатів Світоліної в соціальних мережах, досі не виправлена, хоча в профілі Світоліної на офіційному сайті турніру громадянство вказано правильне.

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Як повідомляв УНІАН, Еліна Світоліна на першому в сезоні турнірі серії "Великого Шолому" стартує матчем проти тенісистки з кваліфікації.

Українка у разі успішного виступу в Мельбурні має шанс стати першою ракеткою світу.

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Теги: #Світоліну назвали росіянкою