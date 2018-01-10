Українській збірній прогнозують лише одну медаль на Олімпіаді - у жіночій біатлонній естафеті

Спортивні аналітики з компанії Gracenote дали свій прогноз на Олімпіаду-2018 і представили оновлену версію ймовірного медального заліку Ігор в Пхенчхані, які пройдуть з 9-го по 25 лютого.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Представлені дані ґрунтуються на результатах, показаних спортсменами починаючи з минулої Олімпіади в Сочі. Крім того, було враховано рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про заборону для збірної Росії брати участь в ОІ-2018.

Так, за прогнозами компанії, Німеччина виграє медальний залік – в активі німців може виявитися 40 медалей різного ґатунку (14 золотих - 12 срібних і 14 бронзових). При цьому кращі результати представники Німеччини, швидше за все, продемонструють в біатлоні (10 медалей).

Друге місце, ймовірно, посяде Норвегія з 37 нагородами (14-11-12). Найбільше медалей (19) норвежці напевно здобудуть в лижних гонках. На третьому місці може виявитися Канада з 33 медалями (7-12-14).

Our penultimate #PyeongChang2018 forecast was released earlier today. Plenty to read about what we expect to happen at the Games here and who is coming into form at exactly the right time: https://t.co/wXfZUt18nypic.twitter.com/FpHohkMdJg — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 10 січня 2018 р.

Четверте місце залишиться за представниками США, в активі яких може виявитися 29 медалей (10-10-9). П'ятою стане Франція з 24 нагородами (9-9-6), при цьому вісім з них можуть бути завойовані біатлоністами Мартеном Фуркадом і Марі Дорен Абер.

Україна стане останньою за кількістю завойованих медалей – в активі української збірної може виявитися лише одна бронзова нагорода.

Що стосується збірної Росії, на даний момент невідомо, яка кількість спортсменів отримає дозвіл від МОК виступати в Пхенчхані в нейтральному статусі, а тому аналітики Gracenote розподілили можливі медалі росіян між представниками інших країн (див. інфографіку).