Український тенісист відсторонений від змагань за допінг

14:43, 10 січня 2018
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825-та ракетка світу Юрій Джавакян попався на заборонених препаратах під час турніру в Таїланді.

Юрій Джавакян / ukrtennis.com

Український тенісист, 825-та ракетка світу Юрій Джавакян тимчасово відсторонений від змагань за вживання заборонених речовин. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу.

9 жовтня 2017 року українець здав позитивну допінг-пробу під час кваліфікації турніру в Таїланді. У ній було виявлено заборонену речовину метилгексанамін.

У грудні Джавакяну було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил, з яким він погодився і прийняв тимчасове відсторонення, відлік якого розпочався з 6 січня.

У разі виконання всіх умов відсторонення, цей період буде зарахований тенісистові до строку майбутньої дискваліфікації.

Зазначимо, що раніше п'ятимісячну дискваліфікацію отримав бразильський тенісист Томас Белуччі.

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Теги: #Юрій Джавакян#допінг у тенісі