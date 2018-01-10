Український тенісист відсторонений від змагань за допінг

Український тенісист, 825-та ракетка світу Юрій Джавакян тимчасово відсторонений від змагань за вживання заборонених речовин. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу.

9 жовтня 2017 року українець здав позитивну допінг-пробу під час кваліфікації турніру в Таїланді. У ній було виявлено заборонену речовину метилгексанамін.

У грудні Джавакяну було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил, з яким він погодився і прийняв тимчасове відсторонення, відлік якого розпочався з 6 січня.

У разі виконання всіх умов відсторонення, цей період буде зарахований тенісистові до строку майбутньої дискваліфікації.

Зазначимо, що раніше п'ятимісячну дискваліфікацію отримав бразильський тенісист Томас Белуччі.