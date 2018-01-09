МОК про намір КНДР поїхати на Олімпіаду: це великий крок вперед для олімпійського духу

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у вівторок, 9 січня, привітав намір Північної Кореї відправити свою делегацію на зимові Олімпійські ігри, які відбудуться в південнокорейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого.

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"Ці пропозиції знаменують великий крок вперед для олімпійського духу", - заявив президент МОК Томас Бах (Thomas Bach), цитує агенція dpa, передає DW.com.

Північна Корея пропустила крайній термін для подачі заявки на участь своїх спортсменів, але в МОК зазначили, що можуть бути більш гнучкими у цьому питанні. Це може означати, що в МОК не виключають допуску до змагань не лише північнокорейської пари з фігурного катання, яка кваліфікувалася. Наразі в комітеті очікують офіційної заявки від КНДР і планують обговорити організаційні питання - кількість спортсменів, формат їхньої участі в Олімпіаді. "Ми продовжимо це обговорення в позитивному і конструктивному ключі", - зазначив речник МОК.

Раніше представник Північної Кореї в МОК Чан Ун заявив про те, що на Олімпіаді може виступити північнокорейська пара з фігурного катання. Фігуристи Рьом Де Ок та Кім Чжу Сік є єдиними спортсменами з КНДР, які кваліфікувалися для участі в змаганнях. У лютому 2017 року дует виборов першу медаль Північної Кореї - бронзову - на Зимових азійських іграх в японському Саппоро, а також посів 15 місце на останньому Чемпіонаті світу. КНДР також запропонувала відправити на змагання групу уболівальників, митців та шоу-команду з тхеквондо.